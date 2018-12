CHEFI la CUȚITE. A fost DEZVĂLUIT MARELE SECRET. Cine va CÂȘTIGA acest sezon

Chef la cuțite, unul dintre cele mai populare show-uri din România, reușește și zezonul acesta să țină fanii cu sufletul la gură. Marian Rusu, unul dintre concurenții din echipa lui Cătălin Scărlătescu, este ferm convins că echipa lui va câștiga merele premiu.





Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul şase al emisiunii „Chef la cuțite” a iscat deja primele conflicte și tensiuni în bucătărie. Tema ultimei probei a impus un meniu tradițional, specific Statelor Unite ale Americii, Franței sau României, dar magia sărbătorilor a fost spulberată de nervi încordați, greșeli și emoții puternice, scrie Cancan.

Marian Rusu, din echipa galbenă a lui Cătălin Scărlătescu, a trecut deja de două dueluri și este sigur că echipa lui va fi cea câștigătoare. În acest sens, el a plănuit o strategie extrem de elaborate.

„Încă de la primul sezon mi-am dorit să mă înscriu la concurs, dar am avut acea teamă că nu sunt prea bine pregătit și o să mă copleșească prea tare emoțiile. Sezonul acesta m-am simțit pregătit din toate punctele de vedere. Consider că Chef Scărlătescu m-a ales în echipa sa deoarece a văzut că sunt o persoană simplă, care dorește să evolueze, iar el a declarat înaintea concursului că vrea să câștige cu un concurent care nu este un bucătar profesionist.

Îmi doresc să fiu cât mai fair-play pe parcursul emisiunii. Mă aștept să evoluez de la etapă la etapă. Vreau să dau ce este mai bun și să găsesc colegi pe măsura caracterului meu. Simt că echipa galbenă va câștiga cu siguranță!”, a declarat Marian Rusu pentru vremeanoua.ro.

Marian Rusu locuiește în Iași încă de pe vremea când era student la Inginerie Chimică. După ce a schimbat mai multe locuri de muncă, acesta s-a angajat ca bucătar la o cantină studențească din Iași, unde gătește pentru o mie de persoane.

„Am lucrat sapte ani de zile într-un coafor, dar la un standard înalt. Asta pentru cã, în ultimul an de facultate, la Inginerie Chimicã, mi-am dat seama cã nu-mi prea place sã stau în fabricã, asa, în coafor, lucrez cu femei.

Apoi, s-a întâmplat sã am o problemã de sãnãtate si am fost nevoit sã fac o pauzã. În timpul ãsta, am zis sã încep sã studiez gastronomia. L-am întrebat pe un prieten care lucra la un restaurant cum sã fac sã învãt cât mai multe, mi-a recomandat sã fac un curs si apoi sã mã duc sã fac practicã la respectivul restaurantul.

Zis si fãcut, doar cã apoi s-a ivit ocazia sã plec în Anglia ca bucãtar. Acolo am ajuns sã lucrez ca ajutor de bucãtar la un restaurant cu stele Michelin, eram disperat sã învãt tot. Mã gândeam cã pot sã vin acasã, sã le arãt oamenilor cum se gãteste”, a povestit Marian Rusu în cadrul emisiunii.

