Charlotte Rampling a primit o stea pe Aleea Celebrităților, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Ce a spus marea actriță publicului din România. VIDEO

Starul internațional de film și teatru Charlotte Rampling a primit o stea pe Aleea Celebrităților, la a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Marea actriță a făcut, joi seara, o declarație de dragoste implicită pentru publicul venit să o aclame într-un spectacol în premieră mondială. În ciuda ploii, a formatului restrâns dictat de pandemie și după o pauză de un an în format fizic, evenimentul de la Sibiu a continuat în a doua săptămână cu frenezie și o fascinație perenă pentru spectacol, sub deviza Together.