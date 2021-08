Charles Bukowski, povestea unui geniu și filosofia lui de viață. „Am decis să mor de foame”. FOTO

Charles Bukowski (1920-1994), considerat cel mai bun poet american de însuși Jean-Paul Sartre, cel care a refuzat Nobelul pentru literatură, a fost o personalitate excentrică. Bukowski și-a publicat prima poveste la vârsta de 24 de ani și a început să scrie poezie la vârsta de 35 de ani. Opera sa a fost influențată în mare măsură de mediul social, cultural și financiar din orașul său natal, Los Angeles – scrierile sale vorbesc despre viața obișnuită a americanilor bogați, despre scris, alcool, relații și corvoada muncii.

Bukowski a scris mii de poezii, sute de povestiri și șase romane, în total publicând peste 60 de cărți. Este considerat unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului al XX-lea.

Ce ascunde opera lui Charles Bukowski

În perioada 1939-1941, Charles Bukowski a urmat cursuri la Los Angeles City College și a avut mai multe meserii, printre care și una la oficiul poștal, în același timp dedicându-se și scrisului. A publicat mai mult în reviste literare mici, de la începutul anilor ’40 până la începutul anilor ’90. Aceste poezii și povestiri au fost republicate ulterior de Black Sparrow Press (actual HarperCollins) în volume ale operei sale. Deci vrei să fii scriitor (So you want to be a writer) este considerat unul dintre cele mai bune poeme ale lumii ce tratează libertatea de exprimare a unui artist. În anii ’80, Bukowski a colaborat cu ilustratorul Robert Crumb la o serie de cărți de benzi desenate.

După o perioadă de zece ani în care a abandonat scrisul și a călătorit în SUA, s-a întors la Los Angeles și a început să publice poezie în 1955. Începând cu Flower, Fist and Bestial Wail (1959), poezia sa a apărut aproape anual prin intermediul unor mici edituri subterane.

În anul 1963, a publicat It Catches My Heart in Its Hands, o serie de poezii care vorbesc despre alcoolici, prostituate, jucători care pierd și oameni cu probleme și căutări.

Charles Bukowski: „Am decis să mor de foame”

În anul 1969, Bukowski a acceptat o ofertă de la editorul Black Sparrow Press, John Martin, renunțând la meseria de la oficiul poștal pentru a se dedica scrisului cu normă întreagă. Pe atunci, Bukowski avea 49 de ani. Într-o scrisoare redactată la momentul respectiv, scriitorul a notat: „Am avut de ales una din două opțiuni – stai în oficiul poștal sau du-te de nebun… ori să stau aici și să mă joc de-a scrisul, ori să mor de foame. Am decis să mor de foame.”

În anul 1972, Bukowski a publicat Mockingbird Wish Me Luck. În anul 1977, a apărut colecția Love Is a Dog from Hell. Printre colecțiile notabile de poezie se numără și War All the Time (1984) și You Get So Alone at Times That It Just Mones Sense (1986).

Opera lui Charles Bukowski a fost extrem de influentă. Bukowski a fost unul dintre cei mai cunoscuți autori americani, iar scrierile sale au reprezentat o parte consacrată a literaturii secolului XX. Numeroase poezii au fost publicate și după moartea sa: Slouching Toward Nirvana (2005), The People Look Like Flowers At Last (2007) etc.

Nuvelele și romanele lui Bukowski sunt realiste și analizează adesea gândurile și acțiunile alter ego-ului lui Bukowski, Henry Chinaski, un muncitor necalificat, căruia îi plăcea să bea, iubitor de muzică clasică.

Cum a murit geniul american. „Don’t Try”

Charles Bukowski a murit de leucemie pe data de 9 martie 1994, în San Pedro, California, la vârsta de 73 de ani. S-a întâmplat la scurt timp după ce a terminat de scris ultimul său roman, Pulp. Ritualurile funerare au fost conduse de călugări budiști.

Pe piatra funerară a scriitorului american este notat: „Don’t Try”, o sintagmă pe care Bukowski o notează într-una dintre poeziile sale în care abordează tema inspirației și a creativității. Într-o scrisoare redactată în anul 1963 la John William Corrington, Bukowski a explicat înțelesul acesteia: „Cineva m-a întrebat: Ce faci? Scrii, creezi? Nu, le-am spus. Nu încerca. Asta e foarte important: „nu” pentru încercare, pentru Cadillac-uri, creație sau nemurire. Aștepți, și dacă nu se întâmplă nimic, aștepți mai mult. E ca un gândac sus pe perete. Aștepți să vină la tine. Când se apropie suficient de tine, plesnește-l și omoară-l. Sau dacă îți place cum arată, fă un animal de companie din el”.

Ideile lui Charles Bukowski despre viață, femei și talent

Doar simplul fapt că trăiești până la moarte reprezintă o muncă istovitoare.

Dacă vrei să salvezi lumea, începe cu câte o persoană, să-i salvezi pe toți odată nu e decât romantism sau politică.

Toate femeile sunt diferite. În general, par o combinație între ce-i mai bun și ce-i mai rău, între magic și groaznic. Totuși, mă bucur că există.

În vreme ce bărbații se uită la un meci de fotbal, beau bere sau joacă popice, ele, femeile, se gândesc la noi, concentrându-se, studiindu-ne, hotărând dacă să ne accepte, să ne arunce, să ne schimbe, să ne omoare sau, pur și simplu, să ne părăsească.

Sunt căsătorit, însă fără să am vreo femeie. Femeia mea este viața.

Scriitorii sunt persoane deznădăjduite, iar atunci când au vreo speranță, nu mai sunt scriitori.

La 25 de ani oricine poate fi geniu. La 50, deja trebuie să faci ceva ca să fii.

Un intelectual vorbește despre un lucru simplu într-un fel complicat, un artist vorbește despre un lucru complicat într-un fel simplu.

Desigur, poți iubi pe cineva, dacă nu-l cunoști destul de bine.

Potențialul nu înseamnă nimic, valorează mai mult lucrurile pe care le faci. Aproape orice copil are mai mult potențial decât mine.

Frumusețea nu înseamnă nimic. Nu-ți dai seama de norocul pe care îl ai? Dacă nu ești plin de gratie și ești pe placul oamenilor, știi că nu fizicul tău îi atrage, ci altceva.