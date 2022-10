Champions League. Antrenorul FC Sevilla, demis după ce a pierdut meciul cu Dortmund

Real Madrid a reuşit a treia sa victorie consecutivă, 2-1 cu Şahtior Doneţk, într-un meci în care Ovidiu Haţegan a fost arbitru asistent video. Brazilienii Rodrygo şi Vinicius Junior au marcat pentru madrileni, iar golul de onoare al ucrainenilor fiind reuşit de Oleksandr Zubkov.

Benfica şi Paris Saint-Germain au terminat la egalitate, 1-1, într-un meci în care campioana Franţei a dezamăgit. Lionel Messi (22) a deschis scorul pentru parizieni cu o execuţie superbă, dar „vulturii” au egalat în finalul primei reprize, prin autogolul lui Danilo Pereira. Cei mai buni jucători de pe teren au fost portarii celor două echipe, Vlachodimos, respectiv Donnarumma.

Juventus a obţinut prima sa victorie în grupă, 3-1 cu Maccabi Haifa, la Torino. Francezul Adrien Rabiot a realizat o dublă, celălalt gol al „Bătrânei Doamne” fiind înscris de sârbul Dusan Vlahovic. Angel Di Maria a oferit pasele decisive la toate golurile torinezilor. Dean David a marcat golul de onoare al israelienilor, a scris România Liberă.

Jude Bellingham (19 ani) a stabilit un record, fiind cel mai tânăr jucător englez din istoria Champions League care începe meciul din postura de căpitan al formației sale. Bellingham, cel mai bine cotat jucător din lotul Borussiei Dortmund, a fost desemnat omul meciului cu Sevilla, după ce a reușit un gol spectaculos și o pasă decisivă.

Borussia Dortmund a câştigat cu 4-1 la Sevilla, în faţa echipei locale, prin golurile semnate de Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi, jucător a cărui mamă este româncă, şi Julian Brandt.

Eșecul de pe teren propriu, scor 1-4, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducerea clubului andaluz.

Astfel, la nici 30 de minute după finalul confruntării cu echipa din Germania, ibericii au anunțat despărțirea de Julen Lopetegui, pe Twitter.

Zvonurile despre o posibilă plecare a sa erau deja intense și înainte de meciul din Liga Campionilor, dar eșecul usturător a fost ultima „probă” care a atestat faptul că situația echipei nu era una bună. Julen Lopetegui a antrenat-o pe FC Sevilla din iulie 2019 și mai avea contract până în vara anului 2024.

ℹ️ Julen Lopetegui has been relieved of his duties.

