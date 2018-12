CFR, schimbare MAJORĂ. Sunt afectați toți CĂLĂTORII

CFR Călători informează că, începând cu data de 9 decembrie a.c., va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2018-2019, care va fi valabil până la data de 14 decembrie 2019.





Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptată cererii pieţei atât prin optimizarea orelor de circulaţie a trenurilor cât şi a capacităţii de transport, în limita resurselor disponibile.

În ceea ce ne priveşte, CFR anunţă că a fost reconsiderată oferta feroviară între Bucureşti şi Galaţi/Brăila, prin suplimentarea numărului de trenuri şi redistribuirea acestora pentru preluarea traficului pe cele două rute (prin Urziceni, respectiv prin Buzău). În plus, se reia circulaţia între Bucureşti şi Galaţi pe ruta Făurei – Urziceni, ceea ce scurtează distanţa cu 30 km şi timpul de mers cu aproximativ 20-40 minute faţă de ruta actuală prin Buzău – Ploieşti.

Pe lângă legitimaţiile de călătorie emise în baza facilităţilor acordate prin acte normative diferitelor categorii de călători (ex. gratuitate pentru studenţi şi reduceri pentru elevi, pensionari etc), CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale (ex. abonamente, card TrenPlus, minigrup etc). Detalii pe www.cfrcalatori.ro la secţiunea Trafic intern.

Broşura „Mersul Trenurilor de Călători 2018-2019” va putea fi achiziţionată din principalele gări şi agenţii CFR din Bucureşti şi din ţară la preţul de 17 lei. Deoarece conţinutul poate fi actualizat, rugăm călătorii să solicite informaţii cu privire la mersul trenurilor de la staţiile şi agenţiile CFR sau să acceseze site-ul www.cfrcalatori.ro”, se precizează într-un comunicat de presă emis de companie.

SCANDAL URIAS in invatamant! Ecaterina Andronescu, reactie SOC in direct "Nu mai are ce CAUTA aici"

Pagina 1 din 1