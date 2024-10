Sport CFR-Poli Iași, 2-1. Clujenii bat în 10 oameni și urcă pe locul 3







CFR Cluj își revine după înfrângerea din etapa trecută (1-3 acasă cu UTA) și învinge pe Poli Iași, deși a jucat în ultimul sfert de oră în inferioritate numerică. Ardelenii și-au impus punctul de vedere încă de la începutul partidei și au dominat copios prima parte a meciului.

Era 2-0 în minutul 16

Poli Iași, revigorată după venirea lui Emil Săndoi pe bancă, n-a reușit să facă față vitezei de joc a ardelenilor. În minutul 10, Kamara a deschis scorul cu capul după o lovitură de colț. După numai 6 minute, scorul a devenit 2-0. Louis Munteanu a înscris din careul mic, la o fază care a pornit tot de la un corner.

Nici după pauză ieșenii nu au reușit să pună în pericol poarta adversă, chiar dacă CFR Cluj a cedat terenul. Pe fondul unui joc tot mai încălcit, nervii au izbucnit în ambele tabere.

Roșu în minutul 76

În minutul 76, Kamara îi lovește cu cotul în gât pe Todorovski, iar gestul inconștient se lasă cu cartonaș roșu. Rămasă în 10, CFR Cluj reușește să rămână o echipă compactă și să țină jocul departe de poarta ei. Totuși, în minutul 87 Poli Iași reușește golul de onoare, prin Bordeanu, din penalty.

După meci, atacantul lui CFR Cluj, Louis Munteanu, s-a declarat fericit că a revenit pe lista marcatorilor: "Mereu e loc de mai bine, mă simt bine, sunt fericit aici și sper să marchez cât mai multe goluri. Suntem fericiți că am câștigat din nou și sper să o ținem din victorie în victorie. Când ești la un club mare ca CFR trebuie să câștigi fiecare meci. Eu vreau să fiu mai bun de la an la an, sper să marchez cât mai mult".

Emil Săndoi nu-și explică prestația echipei

La rândul său, Emil Săndoi, antrenorul moldovenilor, dă vina pe naivitățile comise de elevii săi: ”Trebuia să ieșim mai repede din dispozitiv și să păstrăm linia. Păcat pentru că am putut să scoatem un rezultat bun. Au fost naivități, a fost și puțină teamă. Nu-mi explic de ce, dar asta e situația".

Cu această victorie, CFR Cluj urcă până pe locul 3. Echipa lui Dan Petrescu a acumulat 19 puncte, cu 5 mai puține decât liderul Universitatea Cluj. Etapa viitoare, alb-vișiniii joacă la Ploiești, sâmbătă, de la ora 19.

Poli Iași se întoarce acasă și va întâlni pe Unirea Slobozia, luni, de la ora 18:30. Moldovenii sunt pe locul 8, cu 14 puncte.