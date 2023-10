CFR Cluj, victorie la scor de neprezentare cu Sepsi. Echipa din Gruia suflă în ceafa celor de la FCSB

CFR Cluj a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, într-un meci restant din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin grecul Panagiotis Tachtsidis (41 – penalty), după un henţ comis în propriul careu de Adnan Aganovic. După pauză clujenii s-au desprins decisiv prin reuşitele semnate de Mario Camora (70) şi Daniel Bîrligea (81), ambii intraţi pe parcursul reprizei secunde.

”Veteranul” Camora a marcat pentru al treilea meci consecutiv.

Oaspeții au avut o bară la 1-0 pentru CFR, prin Florin Ştefan (ex-CFR), în min. 51. Sepsi OSK a suferit a patra înfrângere consecutivă în campionat.

CFR are cinci victorii şi un egal în cele şase meciuri jucate acasă în acest sezon.

FC CFR 1907 Cluj – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-0 (1-0), Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca

Au marcat: Panagiotis Tachtsidis (41 – penalty), Mario Camora (70), Daniel Bîrligea (81).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Daniela Constantinescu (Craiova)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) – CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) – LPF

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FCSB 11 8 2 1 24-11 26

2 CFR Cluj 11 8 1 2 24-11 25

3 Universitatea Craiova 11 6 3 2 19-10 21

4 Rapid 11 5 4 2 23-12 19

5 Petrolul Ploieşti 11 3 6 2 14-13 15

6 Farul Constanţa 10 5 0 5 15-16 15

7 FC Hermannstadt 10 3 5 2 15-12 14

8 Oţelul Galaţi 11 2 8 1 10-9 14

9 FC U Craiova 1948 11 4 0 7 19-22 12

10 Universitatea Cluj 11 2 6 3 16-19 12

11 Sepsi OSK 10 3 3 4 11-14 12

12 Politehnica Iaşi 10 3 2 5 11-15 11

13 FC Voluntari 11 3 2 6 15-23 11

14 UTA 10 2 3 5 8-14 9

15 Dinamo 11 2 2 7 7-19 8

16 FC Botoşani 11 0 6 5 11-20 6

Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, a fost foc și pară după acest nou eșec.

„Nici nu știu ce să mai zic. Suntem într-un vis foarte urât, din care nu mai putem să ne trezim. Este șocant, nu înțeleg ce se întâmplă. Într-o lună am pierdut tot ce am construit. Într-o lună am dat cu piciorul la tot. Nu am cuvinte. Când joci cu o echipă cu 5 absenți, care joacă mai mult cu echipa a doua și te bate 3-0, nu mai ai ce să zici.

Din păcate, nu prea avem ocazii. Cam zero, am avut bara lui Ștefan. Trebuia să fie o revoltă, să dăm dovadă de orgoliul din Europa, dar în campionat nu prea am avut orgoliu. Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii, nu antrenorii sunt de vină, deși ei plătesc. Ei plătesc din cauza jucătorilor. Toți au o responsabilitate, inclusiv eu. Dar nu antrenorii sunt principalii vinovați, ci jucătorii”, a spus oficialul, la Digi Sport.