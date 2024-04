Sport Căpitanul CFR Cluj, Mario Camora: Să ne fie rușine, nici să nu ieșim din casă







Căpitanul CFR Cluj, Mario Camora, a avut o reacție surprinzătoare, după ce echipa sa a pierdut meciul cu Farul. El a spus că rezultatul este atât de rușinos, încât „nu merită să poarte tricoul echipei”, nici el, dar nici colegii săi.

Camora consideră că este nevoie de „mobilizare totală”, pentru a evita alte înfrângeri care să dezvantajeze echipa.

Căpitanul CFR Cluj, după ce echipa sa a fost înfrântă de Farul: „Să ne fie rușine, nici să nu ieșim din casă”

CFR Cluj a fost „zdrobită” de Farul(scor 1-5) în play-off-ul din Superliga. Căpitanul CFR Cluj spune că Dan Petrescu, cel care îi va antrena pe ardeleni din această vară nu a venit să discute cu jucătorii.

„Este un rezultat rușinos. Nu merităm să purtăm acest tricou. Astăzi nu am intrat bine în teren. După ce în prima repriză ei au ratat câteva ocazii, noi am avut ocazia să facem 1-0. În repriza a doua am avut ocazii, dar orice atac al lor a fost periculos”, s-a exprimat Mario Camora la finalul partidei, conform prosport.ro.

Astfel, clasamentul din Superliga a fost schimbat. Echipa lui Gică Hagi a urcat momentan pe poziția secundă, ceea ce îseamnă calificare în preliminariile Conference League.

CFR Cluj, părăsită de Cristi Manea. „Avem nevoie de un antrenor ca lume”

Ardelenii de la CFR Cluj vor fi antrenați din această perioadă de Dan Petrescu. Cristi Manea, „perla” a ardelenilor a anunțat că se retrage din lot, nemulțumit de felul în care este antrenată echipa.

„Să nu mai îmbrăcăm tricoul ăsta. Avem nevoie de un antrenor ca lumea care să pună piciorul în prag. Să fie seriozitate mai mare.Îmi fac treaba până la final. Îmi expiră contractul în vară, nu am ajuns la un acord, cred că voi pleca”, a precizat Cristi Manea, pentru Prima Sport.

Farul Constanţa a surclasat-o pe CFR Cluj cu scorul de 5-1 (2-0), vineri seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Superligii de fotbal