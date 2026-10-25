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CFR Cluj - Dinamo, derby-ul etapei a 13-a din Superligă, ora 19.00. „Câinii” caută prima victorie în Gruia după nouă ani

CFR Cluj - Dinamo, derby-ul etapei a 13-a din Superligă, ora 19.00. „Câinii” caută prima victorie în Gruia după nouă anisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partida dintre CFR Cluj și Dinamo, programată duminică seara de la ora 19:00, reprezintă capul de afiș al rundei a 13-a din Superligă. Meciul găzduit în Gruia este transmis în direct pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

CFR Cluj - Dinamo, derby-ul etapei a 13-a din Superligă. „Câinii” caută prima victorie în Gruia după nouă ani

Gruparea din Ștefan cel Mare traversează un moment fast, menținându-se pe prima poziție a clasamentului timp de două luni. Oaspeții vin după o serie de cinci victorii consecutive și o defensivă impenetrabilă, având în vedere că nu au mai încasat gol de la jumătatea lunii septembrie.

Cu toate acestea, statisticile istorice vin cu un avertisment sever pentru formația bucureșteană. „Câinii” ocupă primul loc în Superligă de două luni și traversează o perioadă formidabilă în campionat, cu cinci victorii consecutive. Mai mult, roș-albii nu au mai primit gol de o lună și jumătate, din 11 septembrie. Există însă și un precedent care le dă bătăi de cap dinamoviștilor: nu au mai câștigat în Gruia din 2017, când un succes categoric, 3-0, îi făcea să viseze la titlul de campioană.

Superliga

SuperLiga. Sursa foto: Facebook

Inconstanța ardelenilor în actualul sezon

De cealaltă parte, echipa pregătită de Marius Șumudică încearcă să regăsească ritmul și omogenitatea. Ardelenii au oscilat constant de la o etapă la alta, alternând meciurile bune cu evoluții mai puțin convingătoare.

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De cealaltă parte, CFR-ul lui Marius Șumudică continuă să oscileze, atât în evoluții, cât și în rezultate, fără să găsească deocamdată constanța dorită.

Echipele probabile și brigada de arbitri

Confruntarea din aceasta seară va fi condusă de la centru de Florin Andrei, ajutat la cele două linii de asistenții Mihai Marica și Ioan Corb. În camera VAR se vor afla Radu Petrescu și Sorin Costreie, iar observator de arbitri a fost delegat Adrian Comănescu.

CFR Cluj (3-4-3): Vâlceanu - Gelashvii, Kresic, Pantalon - Braun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc Rezerve: Tordai - Ignat, Omic, Sfait, Buș, Păun, Dumas, Perea, Saca, Kun, Ziblim, Omrani Antrenor: Marius Șumudică

Dinamo (4-4-2): Bellaarouch - D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca, Ungureanu - Opriș, Radu, Benavides, Duțu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa Absenți: Musi, Pușcaș, Verreth (în recuperare), Pascual (suspendat) Antrenor: Nuno Campos

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