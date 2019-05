CFR a băgat șampania la rece și mai are nevoie de o formalitate

După succesul obținut la Astra Giurgiu, scor 5-1, echipei din Gruia îi mai trebuie un punct în ultimele două etape ca să devină campioana României.





CFR Cluj se pregătește să câștige pentru a doua oară consecutiv titlul de campioană a României. Ardelenii au așezat trofeul în vitirnă anul trecut și sunt la un pas de-a repeta performanța și în această stagiune. De fiecare dată marea învinsă a fost FCSB.

Echipa finanțată de Gigi Becali n-a mai cucerit campionatul din 2015. Latifundiarul din Pipera a sperat că Astra Giurgiu, formație pe care a ajutat-o financiar în câteva ocazii, va reuși s-o blocheze pe CFR. Speranțele lui Becali au fost năruite de atitudinea relaxată a gazdelor, care au cedat cu 1-5 și le-au făcut culoar clujenilor pentru un nou titlu. În acest moment, echipa lui Dan Petrescu are 47 de puncte, cea pregătită de Mihai Teja a adunat 42 de puncte.

Dacă nu câștigă la Sfântu Gheorghe, FCSB pierde titlul

În runda viitoare, FCSB joacă pe terenul celor de la Sepsi (sâmbătă, de la ora 21.00). O zi mai târziu (ora 21.00), CFR dă piept pe teren propriu cu CS „U” Craiova. În cazul în care „roș-albaștrii” se impun la Sfântu Gheorghe, ardelenii au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a deveni campioni. În cazul în care FCSB nu-și câștigă meciul, ech ipa din Gruia este campioană. În ultima rundă, cele două rivale se vor întâlni pe „Arena Națională”.

Dan Petrescu, în fața celui de-al treilea succes major

CFR deține patru titluri de campioană, câștigate în 2008, 2010, 2012 și 2018, dar niciodată ardelenii cu s-au impus de două ori consecutiv. La victoria de anul trecut, echipa era antrenată de Dan Petrescu. După o experiență nefericită în China, „Bursucul” a revenit în Gruia în finalul acestui sezon și se pregătește să devine campionul României pentru a treia oară. Antrenorul a mai câștigat un titlu, în 2009, pe banca Unirii Urziceni.

„Nu s-a terminat. Trebuie să luăm neapărat un punct”

„M-am temut tot timpul. La la 5-1 am început să mă relaxez putin. E normal, când Alibec e în teren, poate să inventeze orice, Llullaku, Zoua, toţi jucătorii de atac, e normal să te temi. Păi cum să fiu relaxat, când mai avem două meciuri? Noi sperăm să rezolvăm ecuaţia în următorul meci, dar vom juca împotriva unei echipe rănite, care a pierdut şi dacă pierde şi la noi, poate să piardă şi locul sl 3-lea. Vă daţi seama că vor veni montaţi să câştige şi sunt convins că trebuie să îi mobilizez, să îi ţin cu picioarele pe pământ, pentru că nu s-a terminat. Trebuie să luăm neapărat un punct”, a declarat Dan Petrescu la finalul jocului cu Astra.

„Bursucul” i-a răspuns și lui Meme Stoica, după ce oficialul de la FCSB afirmase că ar fi o minune dacă Astra ar bloca-o pe CFR. „Dar nu era o minune dacă Astra bătea azi. Astra e finalista Cupei, este pe locul 4 sau 5, nu văd de ce ar fi fost o minune dacă ne bătea. Chiar dacă echipa era pe primul loc, ştiam ce meciuri ne aşteaptă. Şi în continuare îmi asum această responsabilitate, presiunea e toată pe mine, dar fiecare zice ce vrea şi nu am ce să răspund. Eu am venit pentru că am fost dorit foarte mult”.

TVR, amendata din cauza lui Sebastian Ghita! Suma e de-a dreptul COLOSALA

Pagina 1 din 1