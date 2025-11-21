Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal în Canada vor avea, în sfârșit, posibilitatea de a beneficia de pensii și alte prestații sociale acordate în baza contribuțiilor achitate peste ocean. Prevederea devine posibilă după publicarea, în Monitorul Oficial, a decretului prezidențial privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada.

Acordul stabilește un mecanism clar de recunoaștere și totalizare a perioadelor de contribuție realizate în cele două state. Astfel, moldovenii care au muncit și au achitat taxe în Canada vor putea primi pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, precum și indemnizații sau pensii pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă ori a bolilor profesionale. Tot în baza acestui document, vor fi acordate și pensii de urmaș, conform regulilor prevăzute în acord.

Documentul vine să rezolve una dintre cele mai frecvente probleme ale diasporei, pierderea anilor de muncă peste hotare în lipsa unui acord bilateral de securitate socială. Prin aplicarea acestui mecanism, perioadele de contribuție din Canada vor putea fi combinate cu cele realizate în Republica Moldova, astfel încât beneficiarii să poată accesa o pensie calculată echitabil.

Decretul prezidențial își produce efectele din momentul publicării în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că procesul de finalizare, semnare și ulterior implementare a acordului poate continua fără întârzieri. Ulterior, după ratificarea în parlamentele ambelor state, acordul va deveni pe deplin aplicabil pentru toți cetățenii eligibili.

Canada devine al 21-lea stat cu care Republica Moldova încheie un document de cooperare în domeniul securității sociale. În prezent, 20 de acorduri au fost deja semnate, iar 18 sunt în vigoare și aplicate. Printre acestea se numără parteneriatele cu România, Bulgaria, Portugalia, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Italia, Grecia, Spania și Letonia.

Aceste acorduri permit moldovenilor care muncesc peste hotare să-și valorifice contribuțiile plătite legal în statele respective, evitând pierderea anilor de activitate și facilitând accesul la pensii corect calculate.