Cetatea Neamţului a fost construită în timpul domniei lui Petru Muşat (1375-1391). Ea a fost fortificată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504). Aceasta este una din cele mai bine întărite cetăţi de care a dispus statul medieval moldovenesc.

Numele de Cetatea Neamţului provine de la hidronimul „Neamţ” pe care îl poartă râul de sub poala muntelui. Lângă această cetate se află și Mănăstirea Neamţului şi oraşul Piatra care a devenit Piatra-Neamţ.

Aceasta este construită din piatră de râu, probabil din zona Pipirigului. La construcţia arcadelor, pervazurilor, pilonilor şi a contraforţilor a fost folosită piatra de carieră de la Domesnic şi Gura Secului. Mortarul a fost făcut dintr-un var hidraulic în amestec cu nisip, microprundişuri și cărămidă sfărâmată.

Ştefan cel Mare (1457-1504) a construit patru bastioane ale curţii exterioare şi podul în formă de ard. El a făcut și creneluri şi ferestre înguste pentru a îi ajuta pe apărători. După distrugerea parţială a unor construcţii interioare, în vremea Lăpuşneanu, această cetate şi-a deschis porţile în faţa armatelor lui Mihai Viteazul. Construcția a fost distrusă parţial de Dumitraşcu Cantacuzino în 1675.

În anul 1866, această cetate a fost declarată monument istoric. Din 2009, turiștii pot vizita sălile cetăţii, vechiul paraclis, bucătăria, monetăria şi dormitoarele. Construcția a devenit faimoiasă și datorită poemului „Muma lui Ştefan cel Mare” (1857), de Dimitrie Bolintineanu, potrivit monumenteneamt.ro.

Un alt moment cunoscut din istoria Cetăţii Neamţ a fost confruntarea dintre regele Poloniei, Ioan Sobieski, și plăieşii acesteia.

Potrivit cronicarului Ion Neculce, „în al şasălea an al domniei lui Cantemir-vodă coboratu-s-au iară craiul Sobeţki cu oşti grele in Ţara Moldovei … ş-au venit craiul cu obuzul pe la Botăşani, şi pen Cotnari păn la Targu Frumos, şi de la Târgu Frumos iar s-au întors în ţara lui, că era vreme de toamnă. Şi atunce întorcandu-să, au lăsat oaste cu bucate în cetate, în Neamţu şi-n Suceavă, in mănăstirea armenească, şi-n Agapia in mănăstire şi-n Săcul şi-n Câmpul Lungu şi-n Hangu.”