Cetatea care te aduce mai aproape de trecut: Sighișoara

Cetatea Sighișoarei este un simbol important al moștenirii săsești a Transilvaniei și o mărturie a bogăției istoriei culturale și arhitecturale a regiunii. Acest oraș oferă vizitatorilor o privire unică în trecut și o oportunitate de a explora unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa.

Sighișoara este bine cunoscută pentru arhitectura sa medievală perfect păstrată, inclusiv casele colorate cu acoperișuri abrupte, străzile înguste pietruite și cele 9 turnuri și ziduri fortificate. Orașul este o destinație turistică populară, care oferă o imagine inimitabilă asupra bogăției culturale și arhitecturale a Transilvaniei.

Explorează Cetatea Sighișoara la pas și descoperă legăturile necunoscute ale sașilor! Care sunt locurile unde te poți conecta cu istoria orașului? Printre multele atracții se numără două expoziții pe care nu trebuie să le rateze nimeni care vizitează frumusețile acestui loc magic.

Casa Breslelor – călătoria spre meșteșugurile autentice.

Sub egida acestei expoziții sunt găzduite obiecte cu sute de ani vechime, păstrate în cea mai bună formă, unelte, echipamente, mașinării, care simbolizează originile meșteșugarilor sași ai vremurilor de mult apuse. La toate acestea, tabloul istoric este înrămat de informațiile foarte interesante despre cele 9 bresle care au participat la evoluția orașului.

Expoziția este situată chiar la baza altui obiectiv turistic al zonei, poate cel mai cunoscut, și anume Turnul cu Ceas, unul dintre cele 9 turnuri ramase în picioare după catastroficul incendiu din 1676.

Clădirea în care se află expoziția datează de la începutul secolului al XVIII-lea și a aparținut familiei Sander, ai cărei strămoși au fost cei care au înființat în urma cu 160 de ani fabrica de ceramica din Sighișoara. La subsolul casei a fost amenajată această expoziție istorică deosebită, iar deasupra funcționează astăzi Școala de muzică din Sighișoara. Dacă ești pasionat de istoria medievală și vrei să auzi povestea exponatelor care au făcut istoria Sighișoarei, Casa Breslelor este locul perfect pentru tine!

Casa Armelor și Hărților – călătoria de la suliță la mașinării moderne.

Dacă te-ai convins că cetatea are multe de descoperit și crezi că poți vedea mai multe…ai dreptate! Un alt loc care îmbină arta cu istoria, este Casa Armelor și Hărților. Ți-ai pus vreodată întrebarea cum arăta Transilvania secolului XV? Cum arăta o hartă a Valahiei? Care erau armele folosite în acea vreme? Sau poate cum arăta chiar localitatea ta văzută pe parcursul secolelor ? Ei bine, Casa Armelor și Hărților te teleportează într-o locație pe care n-ai mai văzut-o niciodată și de care sigur vei fi fascinat.

Această colecție privată se mândrește cu un patrimoniu de peste 500 de hărți, lucrări de grafică, litografii și gravuri care fac trimitere spre diverse regiuni istorice in România, dar nu numai. Pe lângă impresionanta colecție de hărți ale epocii trecute, poți face un joc de imaginație și să te pui în pielea luptătorilor, deoarece aici se găsesc peste 200 de arme din diverse perioade istorice, cum de altfel este împărțită și expoziția, de la antichitate până la perioada regalistă românească.

Cine nu are vrea să vadă cum arătau banii strămoșilor noștri? La Casa Armelor și Hărților se poate admira o colecție dispusă în ordine temporală care se întinde pe o perioadă care depășește șapte milenii și jumătate. Piesa de rezistență a acestei impresionante expoziții este chiar cea mai veche monedă românească, prima monedă bătută pe teritoriul României, sau una dintre cele mai mari colecții numismatice dacice de pe teritoriul țării noastre.

Nici celelalte obiective turistice nu trebuie neglijate, spre exemplu Biserica din Deal este de altfel o atracție turistică încărcată de emoție și spirit săsesc.

Casa Breslelor și Casa Armelor și Hărților, Turnul cu Ceas și multe altele au personalizat orașul și țin în continuare aerul medieval săsesc viu. Un oraș încântător așteaptă să își trimită vizitatorii într-o călătorie fascinantă în trecut. Ești gata să te aventurezi în această explorare a necunoscutului?