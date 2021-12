Certificatul verde la biserică. Rareș Bogdan, avertisment pentru Arafat și Rafila: ”Nu poți trăi ca o mașinărie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat în această săptămână relaxarea măsurilor impuse de pandemia provocată de virusul SARS-Cov-2. Vestea a fost primită extrem de bine de cetățeni, însă au fost și persoane care consideră că este mult prea devreme pentru relaxări. Sâmbătă, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit și el este situația epidemiologică din țara noastră.

Încă de la începutul discuției, acesta a ținut să precizeze faptul că nu vorbește din punctul de vedere al unui specialist, ci mai degrabă din viziunea unui cetățean, care respectă toate măsurile impuse de autorități. Deși nu contestă măsurile de relaxare, liberalul speră ca numărul infectărilor să nu crească în preajma sărbătorilor de iarnă sau imediat după acestea.

„Cu tot respectul, eu nu sunt specialist nici în imunologie, nici în medicină. Domnul Rafila, domnul Arafat, domnul Andrei Baciu și domnul Nelu Tătaru sunt specialiști în așa ceva, iar eu ascult recomandările lor. Nu mă pricep la fotbal ca dumneavoastră și nici la medicină ca cei pe care i-am citat. Sigur că am o părere ca orice om care respectă regulile sanitare. Eu sper din tot sufletul ca relaxarea să nu ducă la creșterea numărului de infectări”, a declarat, la TVR Cluj, europarlamentarul Rareș Bogdan.

Mesaj subtil transmis ministrului Sănătății. Rareș Bogdan vrea o explicație cu privire la relaxarea măsurilor

Prim-vicepreședintele PNL a adus în discuție și persoanele care critică autoritățile și modul în care aceștia prezintă deciziile luate cu privire la virusul COVID-19. El susține că întreaga situație epidemiologică a traumatizat adulții, însă mai ales copiii. Din păcate, singurele metode prin care virusul poate fi ținut în frâu este izolarea și vaccinarea.

„Mai văd o ușoară diferență între momentul în care un distins domn era în Opoziție și ne critica pentru faptul că veneam cu măsuri restrictive când aveam 200 de infectări pe zi. Acum văd că, inclusiv în autobuzele din București, nu mai e nevoie de mască. Eu sper din tot sufletul să fim conștienți că nenorocitul ăsta de virus poate fi oprit doar prin măsuri de acest gen.

Știu că nu sunt plăcute. Izolarea aceasta socială a dus la traume și pentru adulți, dar și pentru copii. Dar, din păcate, e singura formulă care a funcționat. Repet, nefiind specialist în medicină, nu vreau să mă exprim mai mult decât o fac. Spun doar că statul are obligația să protejeze cetățeanul, dar trebuie să explice fiecare măsură.”, a mai spus Bogdan, citat de media9.ro.

Rareș Bogdan transmite și un mesaj indirect pentru Alexandru Rafila, făcând referire la măsurile luate în perioada pandemiei și modul în care acestea au fost comunicate. Liberalul este de părere că oamenilor trebuie să li se explice cum funcționează toate deciziile luate în privința virusului. De asemenea, el a ținut să precizeze faptul că, deși este pro vaccinare, nu este de acord cu certificatul verde în lăcașurile de cult.

„Cred că trebuia să explicăm că, așa cum omul are nevoie de hrană fizică pentru a trăi, și trebuie să intre în piețe sau în magazine de strictă necesitate alimentară ori în farmacii, așa are nevoie și de hrană sufletească. Nu poți trăi ca o mașinărie. Eu am fost încă de la început unul dintre cei care am criticat și voi critica și mă voi opune introducerii certificatului verde pentru intrarea în sfintele lăcașuri de cult, în biserici. Sigur că purtarea măștii rămâne o formă de a ne proteja, iar vaccinarea rămâne una din formele de protejare a sănătății”, a mai afirmat prim-vicepreședintele PNL.