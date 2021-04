Doar trei dintre 32 de eruodeputați români au votat împotriva adoptării ”certificatului verde digital”, transmite eurodeputatul Cristian Terheș. Motivându-și decizia, eurodeputatul a spus: „consider că încalcă grav drepturi și libertăți fundamentale și dă dreptul statului, în urma deciziei unei majorități politice, să intervină în chestiuni ce țin de intimitatea și integritatea fizică a unei persoane, ceea ce deschide calea spre tiranie”.

Redăm postarea lui Cristian Terheș cu privire la votul care vizează ”certificatul verde digital”

Ce s-a mai votat cu privire la CERTIFICATUL UE COVID-19 sau ”certificatul verde digital”

Cum am spus deja, personal am votat PENTRU amendamentul nr. 11 de respingere a regulamentului de implementare a acestui certificat, deoarece consider că încalcă grav drepturi și libertăți fundamentale și dă dreptul statului, în urma deciziei unei majorități politice, să intervină în chestiuni ce țin de intimitatea și integritatea fizică a unei persoane, ceea ce deschide calea spre tiranie.

Tot PENTRU respingerea acestui certificat au votat și Maria Grapini și Tudor Ciuhodaru. Restul europarlamentarilor români au votat ÎMPOTRIVA respingerii acestui certificat, iar ulterior PENTRU implementara acestuia. Mai jos vedeți o captură după rezultatul voturilor pe amendamentul de respingere a acestui certificat, amendament pe care l-am propus și eu.

Pe lângă amendamentul de respingere a acestei propuneri menționat mai sus, au fost și alte amendamente sau voturi pe textul regulamentului fie pentru a limita folosirea acestui certificat, fie pentru a-i largi folosința. Am votat și pe aceste amendamente fie pentru, fie împotriva, luând în considerare dacă încalcă sau nu drepturile și libertățile oamenilor.

Până intru în alte detalii, e important de reținut că, în formă inițială a textului regulamentului, așa cum a fost propus de Comisia Europeană, acest “certificat” trebuia să dovedească unul dintre următoarele 3 lucruri:

– dovadă vaccinării;

– dovadă testării PCR, din care să rezulte că persoana nu este infectată;

– dovadă recuperării/vindecării de Covid, dacă persoana a avut boala.

Explic mai jos, acum, pe articolele din propunere, principalele voturi pe amendamente sau texte din propunere care sunt cele mai relevante și de impact. Textele articolelor în formă finală, cum au rămas după voturi, pot fi citite în română sau engleză la link-urile de la finalul postării.

ARTICOLUL 1

1.Titlul acestui certificat, în urma votului, s-a schimbat din ”certificatul verde digital” în ”Certificatul UE Covid-19” [”EU COVID-19 Certificate” în engleză].

Asta înseamnă că acest certificat nu va putea fi folosit la nivelul UE pentru alte ”pandemii” sau situaii, ci doar pentru Covid19. Modificarea titlului acestui certificat, pentru a-l face specific, a fost propusă de grupul ECR din care fac și eu parte. Modificarea a trecut la vot. Toți europarlamentarii români au votat în favoarea acestei modificări.

Împreună cu grupul ECR am propus un amendament care să completeze art. 1 și să precizeze explicit că acest certificat nu poate fi folosit pentru a-i obliga pe oameni să se vaccineze. Unii români au votat împotriva. La link-ul de mai jos gășiți mai multe detalii despre asta.

ARTICOLUL 2

Grupul S&D a propus un amendament ca testările să fie făcute de personal calificat sau pregătit. Propunerea a trecut cu largă majoritate. Toți europarlamentarii am votat pentru.

ARTICOLUL 3

S-a introdus, la propunerea grupurilor EPP, ECR, S&D și ID, ca în dovedirea ”recuperării” să fie incluse și testele serologice, care să arate dacă persoana are anticorpi. În formula inițială a textului era numai dovada că persoană a avut covid. Propunerea a trecut. Toți românii am votat pentru. Grupul S&D a propus un amendament că respectivul ”certificat” să fie posibil a fi citit și de persoanele cu dizabilități. Propunerea a trecut. Toți românii am votat pentru.

ARTICOLUL 5

Grupul ID a propus un amendament prin care să se elimine din textul inițial că certificatul respectiv să fie eliberat ”automat” și să rămână că e eliberat numai la cerere.

Justificarea amendamentului a fost că numai cel care vrea un astfel de certificate trebuie să-l și primească. Asta ar reduce cantitatea de date personale stocate de state.

Amendamentul de scoatere a cuvântului ”automat” a căzut la vot. Am fost SINGURUL român care a votat în favoarea acestui amendament, restul au votat împotriva, adică pentru menținerea cuvântului în text.

O parte din grupuri au convenit să modifice textul art. 5 alin. (1) și să dispună că generarea certificatului se face ”automat” atunci când persoana se vaccinează.

Grupul ID a cerut vot separat (”split vote” i se spune aici) pe acest text cu modificări. Astfel, un vot era pe alineatul întreg fără cuvântul ”automat”, iar al doilea vot era doar pe cuvântul ”automat”.

Personal am votat ÎMPOTRIVA întregului text, care spunea că se generează un certificat când persoană se vaccinează, deoarece nu susțin introducerea acestui certificat deloc.

De asemenea, am votat și ÎMPOTRIVA introducerii în text a cuvântului ”automat”. Am fost SINGURUL român care a votat împotriva introducerii acestui cuvânt.

Poziția mea a fost minoritară, majoritatea votând că ORICARE PERSOANĂ SE VACCINEAZĂ să i se genereze automat și un certificat.

ARTICOLUL 6

O parte din grupuri au convenit să modifice textul art. 6 alin. (1) și să dispună că generarea certificatului se face ”automat” atunci când persoana se testează. Și aici s-a votat cu split.

Am votat ÎMPOTRIVA textul respectiv în întregime, deoarece sunt contra acestui certificat.

Am votat și ÎMPOTRIVA introducerii generării ”automate” a certificatului atunci când se testează cineva. Am fost SINGURUL român care a votat împotriva.

Poziția mea a fost minoritară, majoritatea votând ca ORICARE PERSOANĂ SE TESTEAZĂ să i se genereze automat și un certificat.

ARTICOLUL 8b

Grupul Renew a propus amendamentul 12 conform căruia certificatul acesta să poată fi folosit de Statele Membre și ”pentru orice alt scop decât cel stabilit de acest regulament”, pentru acest motiv însă trebuie să-și facă legislație internă.

Această e una dintre cea mai abuzivă clauză din acest regulament.

Deci după ce s-a votat că statul îți crează ”automat” un certificat dacă te vaccinezi sau te testezi, chiar și dacă tu nu ai nevoie de el sau nu-l vrei, acum grupul lui Cioloș a venit și a spus ca statul să poată folosi aceste informații din certificate și pentru alte scopuri, dacă dorește. Asta înseamnă supraveghere în masă a populației cum nu s-a mai văzut în Europa.

Amendamentul acesta a trecut la vot cu 402 voturi pentru, 201 voturi contra și 92 abțineri.

Eu, Avram, Benea, Ciuhodaru, Crețu, Manda, Negrescu, Nica, Plumb și Tudose am votat ÎMPOTRIVA. Restul românilor au votat PENTRU.

ANEXE

În anexa 3, ce face referire la certificatul ce atestă ”recuperarea/vindecarea”, s-a introdus și opțiunea că recuperarea să fie dovedită de un test serologic ce să măsoare anticorpii.

Modificarea a trecut. Toți românii am votat în favoarea ei.

În anexa 3, la punctul 3 lit. j), s-a propus modificarea duratei de valabilitate a certificatului pentru ”vindecare” de la 180 de zile la 90 de zile.

Modificarea a trecut cu votul majorității, 509 votând pentru, 136 împotriva și 50 s-au abținut.

Am fost SINGURUL europarlamentar român care a votat împotriva acestei modificări, pe care o consider aberantă. Scăzând valabilitatea certificatului de testare de la 180 la 90 de zile forțezi oamenii să se testeze mai des, ceea ce îi costă.

==============================

Au mai fost și câteva voturi pe așa numitele “recitaluri”, partea introductivă, care sunt mai mult declarații de principii, ce nu au forță juridică directă. Voi scrie și despre ele într-o postare următoare.

Într-o altă postare voi explica care sunt implicațiile acestui regulament și cutia pandorei pe care a deschis-o.