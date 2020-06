Reținut de autoritățile din Italia după ce a provocat accidentul de pe Autostrada A1, bistrițeanul Emil Ciurar, a cerut autorităților din Peninsulă să-i permită deplasarea în România, pentru a-și putea îngropa cei doi copii și părinții morți în accident.

După o săptămână de la tragicul accident, cele patru sicrie au plecat din Italia și au ajuns în comuna Reteag, din județul Bistrița-Năsăud, iar data înmormântării celor patru a fost stabilită pentru luni, 15 iunie, potrivit jurnaliștilor de la Arezzo Notizie.

În vârstă, de 30 de ani, Emil Ciurar să află, în prezent, în arest la domiciliu, în Napoli, mai exact în casa unor rude. Bistrițeanul i-a cerut judecătorului permisiunea de a putea veni în România, pentru a putea participa la înmormântarea fetiței lui de 8 luni, a băiețelului de 10 ani și a părinților.

„Am înaintat Curții din Arezzo cererea noastră, precizând că unchiul lui Emil poate acționa ca un garant pentru a-l însoți de la Napoli în România, asigurându-i întoarcerea în Italia după înmormântare”, a declarat Christian Vannucchi, avocatul românului.

Mai mult, apărătorul italian a propus chiar ca Emil Ciurar să fie însoțit de o escortă de poliție.

Presa italiană a dezvăluit, luni, că românul a recunoscut că a adormit la volan câteva secunde, pentru că era extrem de obosit după ce condusese 30 de ore din România.

„Tatăl meu a strigat: Atenție! Atunci am deschis ochii și am văzut TIR-ul în față, am încercat să virez la stânga. Câțiva centrimetri și îi salvam pe toți. Megeam la Napoli, unde am rude. Pentru a lucra câteva luni. Eu mi-am scos copiii din mașină. Le-am văzut trupurile părinților mei pe asfalt“, a mărturisit Emil C. în fața anchetatorilor.

Bărbatul conducea pe austostrada A1 din Italia în minivan Volkswagen Sharan cu care s-a izbit cu partea din spate dreapta în TIR-ul parcat, declanșând tragedia. În urma regretatului incident, o fetiță de 10 luni, un băiețel de 10 ani și părinții bărbatului au decedat pe loc. Fratele acestuia, de 14 ani, a fost rănit, la fel și soția lui.

În timpul interogatoriului de luni, fiind vizibil șocat de cele întâmplate, bărbatul nu a vrut să răspundă la nicio întrebare. Un judecător a decis ca românul să fie plasat în arest la domiciliu, însă procurorul care coordonează ancheta a contestat decizia. Bistrițeanul a declarat că venea din România și că a condus continuu 30 de ore pentru a ajunge în Toscana. „Când am observat-o, am încetinit viteza și m-am distanțat de mașina care părea să fi fost scăpată de sub control”, a spus martorul accidentului de pe autostrada A1 din Italia.

Poliția a constatat că în mașină călătoreau opt pasageri, în loc de șapte și că, cel mai probabil, nu aveau centură de siguranță.

Potrivit corrierediarezzo.corr.it, românul riscă 21 de ani de închisoare, însă, dacă judecătorii decid că există circumstanțe atenuante, pedeapsa ar putea ajunge la 4 ani de închisoare. Între timp, soția acestuia și fratele au ieșit din spital, starea lor fiind bună.