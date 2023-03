Cercuri negre pe cerul Moscovei. Oamenii s-au speriat

Rotocoalele mari de fum negru au fost filmate, luni, pe cerul Moscovei, fapt ce a creat panică printre locuitorii capitalei Federației Ruse.

Martorii au relatat faptul că s-a auzit sunetul produs de o explozie, după care s-a putut observa un cerc mare și negru care plutea pe cerul capitalei ruse.

BREAKING: A loud bang was heard in Moscow, followed by a strange black smoke ring in the sky. pic.twitter.com/amEJaquApp

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 27, 2023