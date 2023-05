Ce se întâmplă cu Celine Dion . Artista anulează 40 de concerte în Europa. Video

Céline Dion suferă de o patologie neurologică rară împotriva căreia „își continuă tratamentul”, au indicat aceștia. Vedeta din Quebec anunțase deja în decembrie că anulează sau amână concertele planificate în Europa în perioada februarie-iulie 2023.

„Încerc din greu să-mi recapăt puterile, dar turneul poate fi foarte dificil (…) Este mai bine să anulăm totul acum, până când sunt cu adevărat gata să mă întorc pe scenă”, a spus cântăreața în vârstă de 55 de ani, într-un comunicat de presă.

Ultimul concert al lui Celine Dion datează din martie 2020, la Newark (Statele Unite). După cincizeci de concerte în America de Nord, turneul său mondial Courage World Tour a fost întrerupt de pandemia de Covid-19.

Acest turneu nu a putut să se reia niciodată, cântăreața indicând atunci că suferă de spasme musculare, mai exact de „Stiff-Person Syndrom” (sindromul persoanei rigide, SPR). În pofida faptului că există tratamente, această boală autoimună poate fi foarte debilitantă.

Această tulburare – care se caracterizează printr-o rigiditate musculară progresivă – antrenează, în cazul lui Céline Dion, dificultăţi de mergere şi o împidică „să-şi folosească corzile vocale” aşa cum ar dori, a declarat cântăreaţa.

So pathetic. Everything in Life is temporary. The famous successful singer Celine Dion can no longer walk nor lift any part of her body.she never wished for this at 55 but that’s what fate brought to her. What ever level, condition or status you are now, it’s for a while.… pic.twitter.com/dSaf60kVEa

— Prof. Bholanath Dutta (@BholanathDutta) May 26, 2023