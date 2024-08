International Celine Dion, atac la Trump pentru melodia din Titanic







Sony Music și Celine Dion îl atacă pe Donald Trump pentru că la un miting electoral al său a fost folosită melodia din fimul Titanic

Atac la Trump pentru o melodie folosită de organizatorii mitingului

Sony Music a declarat că folosirea de către Donald Trump a melodiei ‘My Heart Will Go On’ – (melodia de pe genericul filmului Titanic, n. red.) nu este autorizată „Și, la drept vorbind, tocmai cântecul ăsta?”, s-a întrebat firma, având în vedere că subiectul filmului este legat de scufundarea unui vas...

Cântăreața Celine Dion susține că folosirea unui cântec al său, „My Heart Will Go On” („Inima mea va bate mai departe”), la mitingurile fostului președinte Donald Trump, este neautorizată. Remarca a fost făcută având în vedere că balada a fost prezentată, săptămâna trecută, la un miting al candidatului republican la președinție din statul Montana.

Sony Music Entertainment Canada „s-a autosesizat în legătură cu folosirea neautorizată a videoclipului, a înregistrării și a interpretării muzicale a lui Celine Dion cântând ‚My Heart Will Go On’ la un miting electoral Donald Trump/J.D. Vance din Montana”, se arată într-un mesaj postat pe contul oficial al cântăreței de pe X. „Celine Dion nu este de acord cu asta. Și, la drept vorbind, tocmai cântecul ăsta?”

Atacuri și din partea Partidului Democrat

Șlagărul a fost tema muzicală a filmului Titanic din 1997 – un mega-succes despre catastrofala scufundare în ocean a unui vas de lux, în 1912. Legătura melodiei cu vasul eșuat a provocat glume legate de campania electorală a fostului prreședinte.

Mark Broklawski, care, potrivit profilului său de pe X, este membru al Partidului Democraat din Virginia, a notat că melodia este perfectă, „din cauză că, atunci când campania ți se îndreaptă spre un aisberg, ai putea să transpui asta și pe muzică”.

Sâmbătă seara, oamenii campaniei lui Trump nu au putut fi contactați imediat pentru a face vreun comentariu. Apariția lui Celine Dion la Jocurile Olimpice de la Paris, începute luna trecută, a fost prima începând din anul 2022, când a anunțat că suferă de o gravă boală neurologică cunoscută sub inițialele SPS (Stiff Person Syndrome - sindromul persoanei rigide).

Artiști din Canada contra lui Donald Trump

Ea nu este primul artist canadian care se opune ca Trump să îi folosească melodiile la mitingurile sale. În 2020, Neil Young a pretins daune de $150.000 după ce, în campania electorală a lui Trump, i-au fost folosite melodiile „Rockin’ in the Free World” (Rock în lumea liberă) și „Devil’s Sidewalk” (Poteca diavolului).

Mulți alți artiști, printre care Adele, Aerosmith, Rihanna și Pharrell Williams l-au avertizat pe Trump să nu mai apeleze la cântecele lor în campania sa.

În 2020, cei din The Rolling Stones s-au alătirat unei organizații vizând respectarea drepturilor artiștilor, BMI, încercând să îl împiedice pe Trump să apeleze la cântecele formației în cadrul campaniei sale electorale, cum a fost cazul melodiei „You Can’t Always Get What You Want” (“Nu întotdeauna poți obține ceea ce vrei”).

(Articol de Andrew Jeong, Washington Post; Traducerea: Alexandru Danga, Rador Radio România)