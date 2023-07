Celentano din Las Fierbinţi a demisionat. Actorul nu va mai apărea în lumina reflectoarelor

Adrian Văncică, Celentano din serialul Las Fierbinți de la Pro TV, a anunțat că a plecat de la Teatrul Nottara. În 2021, actorul a decis să facă o schimbare drastică în viața sa. Acesta a fost angajat al Teatrului Nottara din anul 1996, dar a preferat să se axeze pe televiziune.

„De ce a ales să plece, nu știm exact. A venit doar cu demisia scrisă și asta a fost. A trebuit să ținem cont de alegerea sa. Pe de altă parte, nu mai juca în acel moment decât într-o singură piesă. Dar cred că nu mai găsea timpul necesar repetițiilor și spectacolelor săptămânale. Așa, că după aproape 15 ani de colaborare, între 1996 și 2020, colegul nostru Adrian Văncică a ales un alt capitol al vieții sale profesionale. Îi ținem pumnii”, spunea, la acea vreme, Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara.

Primul loc de muncă al lui Celentano

Înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor, Adrian Văncică a lucrat în străinătate, la un parc de distracții la începutul anilor 2000. Acest loc de muncă l-a ajutat să învețe să intre în pielea personajelor și să le aducă zâmbetul pe buze oamenilor din jur.

„Am stat un an de zile in Coreea de Sud. In 2002 am lucrat acolo, atunci cand a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte multi bani, pentru ca se faceau pariuri pe cine va castiga meciurile. Am lucrat intr-un parc de distractii, imens. Daca ai fost in Disneyland Paris, ala e pocnitoare. Am intrat in pielea mai multor personaje.

Sa vezi ce frumos era cand eram costumat ca Zorro. Faceam clownerie, jonglerie, show-uri de strada, intram in pielea unor personaje de basm, sa se vada ca eram european. Acea experienta mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am facut-o. A fost o socializare brusca, pentru ca eram acolo cu mai multi rusi, bulgari, moldoveni. M-am intors apoi in Romania. In momentul in care eu plecasem din Romania, facusem cateva filme, cateva piese de teatru, jucasem cu nume mari. Avusesem si o mica emisiune la Pro TV, dar care s-a terminat repede”, a spus Celentano pentru showblitz.ro