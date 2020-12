Acestea au legătură cu afecțiunile cardiace pe care le-a dezvoltat în ultimii ani, motiv pentru care a și fost internat de urgență.

La aflarea veștii internării au apărut zvonuri potrivit cărora Ion Dichiseanu ar fi fost infectat cu coronavirus și că starea sa de sănătate este gravă.

Nimic mai fals, actorul a fost preluat de salvare întrucât a avut saturația de oxigen foarte mică. De aici și confuzia, el fiind intubat, având o insuficiență respiratorie.

„Un veritabil dandy”

La începutul acestui an, Ion Dichiseanu i-a oferit un interviu eveniment regretatului jurnalist al EvZ, Mihnea Pătru Pârvu, dispărut prematur dintre noi.

„Are stil. Un ștaif anume. Se îmbracă precum un lord englez. A sucit mințile, la propriu, la sute de femei. Modul în care soarbe din paharul de whisky și în care pufăie din țigara de foi te întoarce în timpul în care bărbații erau bărbați și femeile doar femei. Un veritabil dandy.

Cum e să fii un june-prim la 86 de ani? Ion Dichiseanu vântură din mână de parcă ar avea în loc de degete un evantai. Râde: „Eu n-am vârstă… Am mai spus-o. Când vine o «pisicuță» să-mi ia un interviu spun că am făcut un aranjament cu Florin Piersic și ne-am aruncat «buletinele». Povestește, cu o voce baritonală, gravă, că atunci când a fost în Mexic a avut parte de o întâmplare frumoasă, semnificativă: „Un mare regizor mexican mi-a zis, în ’78, că un bărbat are trei vârste. Eu, curios… Și el zice, simplu: «Una e din acte, alta biologică și a treia e cea pe care ți-o dă femeia»”. Completează, zâmbind: „Nu știu dacă se citește, pe fața mea, ce stil de viață am dus”, se arată într-un pasaj din amplul interviu de atunci.

Ion Dichiseanu s-a născut pe 20 octombrie 1933, la Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959.

Fiind student la Politehnică a fost îndrumat spre actorie de către nepoata lui George Vraca. După absolvire, a plecat cu toată promoția la Teatrul din Botoșani.

Este cunoscut datorită activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic.

Multă sănătate maestre!