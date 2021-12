Celebrul actor a fost atacat în plină stradă! Moment sumbru în văzul tuturor

Actorul din „A star is born” a povestit că se plimba cu metroul din New York și un tânăr l-a băgat în seamă, cu intenții rele.

„Îmi amintesc că m-am uitat în ochii acelui individ și am fost impresionat de cât de tânăr era”, a spus Bradley Cooper într-un podcast cu Dax Shepard.

Bradley Cooper a mai mărturisit că era o zi liniștită la metrou și asculta muzică la căști, dar marele lui noroc a fost că a apucat să-l vadă pe agresor. Tânărul l-a atacat cu un cuțit, cu o lamă de doi aproximativ 8 cm și un mâner de lemn. Fostul Irinei Shayk a fugit pentru a își salva viața și pentru a se ascunde.

„Am sărit peste un turnichet, apoi m-am ascuns la intrarea albă, de gresie, și mi-am scos telefonul. Tipul acela a sărit și el peste turnichet, dar a fugit pe scări. Am apucat să-l fotografiez. A început să alerge pe 7th Avenue”, a mai declarat actorul.

Acesta a rămas șocat de gestul agresorului, mai ales că era în drum spre grădinița fetiței lui. Actorul a declarat că și cele mai mari orașe pot fi nesigure.

Bradley Cooper, relație controversată cu Lady Gaga

Fanii au așteptat mai bine de doi ani ca Bradley Cooper să recunoască că este îndrăgostit de colega lui de platou, Lady Gaga, dar lucrurile stau complet diferit. Actorul a povestit că Gaga l-a ajutat foarte mult în scenele în care trebuia să cante, dar că nu există o relație amoroasă între ei.

Cooper a declarat că totul a fost doar pură actorie.

„Se cam îndrăgostesc în scena aceea din film. Este acel moment exploziv care li se întâmplă pe o scenă, în fața a mii de oameni. Ar fi fost atât de ciudat dacă am fi fost amândoi pe scaune, cu fața către public.” a declarat actorul.

„În ce mă privește, ca interpretă și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți. Și am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri. Am vrut ca ea să treacă prin lentila camerei și să ajungă în fiecare televizor. A fost orchestrată ca un performance.”, a continuat Lady Gaga, potrivit Gândul.