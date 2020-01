În vărstă de 22 de ani, japoneza a povestit că în timpul unei vacanțe petrecute în insulele Turks și Caicos, s-a urcat pe o placă de surf, iar apoi a fost luată de un curent maritim.

„Sora mea m-a convins să urc pe placă şi să vâslesc, dar apoi am fost luate de curent şi am fost la un pas de moarte”, a precizat Osaka într-un interviu acordat site-ului WTA.

„Acum mă gândesc la toţi rechinii din Caraibe şi am început să ţip la sora mea: dacă o să mor, tu eşti de vină! Va trebui să-i explici mamei cum am murit în Turks şi Caicos. După ce am revenit pe placă, ea s-a decis să-mi spună că a văzut un rechin, aşa că am început să ţip şi să plâng. Acum sunt bine, pentru că mă aflu aici. Însă în acel moment chiar m-am gândit că nu vreau să mor aşa”, a adăugat campioana niponă.

Naomi Osaka este favorita numărul 3 a turneului de la Brisbane, la care mai participă şi australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA

