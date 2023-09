O celebră companie îşi schimbă logo-ul după mai bine de 130 de ani: Nu se mai citește

Logo-ul sub formă de semnătură al gigantului farmaceutic este utilizat încă din anul 1887. Acesta va fi înlocuit cu un logo cu o aparență mai modernă. Potrivit modificărilor aduse la nivelul logo-ului, acesta ar urma să fie mult mai lizibil.

Noul logo ar urma să reprezinte mult mai bine compania, care se axează în ultimii ani pe realizarea de produse farmaceutice și dispozitive medicale.

Logo-ul inițial a fost bazat pe semnătura unuia dintre co-fondatorii companiei. Este vorba despre James Wood Johnson. Acest tip de logo, cel sub formă de semnătură, nu va dispărea de pe toate produsele. Acesta va mai fi prezent pe produse de larg consum, precum șamponul Kenvue, destinat copiilor.

Noua imagine a companiei denotă seriozitatea

Compania Johnson & Johnson s-a concentrat pe produse farmaceutice și dispozitive medicale. Vicepreședintele executiv al J&J, Vanessa Broadhurst, a declarat că noul logo, care folosește o nuanță diferită de roşu, își propune să reflecte transformarea companiei într-o „companie pură de îngrijire a sănătății”.

Unul dintre motivele pentru care s-a luat decizia schimbării logo-ului de tip semnătură este faptul că foarte mulți copii nu știu să scrie cursiv sau nu reușesc să citească acest tip de scris.

Un alt factor este reprezentat de faptul că foarte mulți oameni au capacitatea de a identifica vizual o semnătură, însă nu și mulți o citesc, la fel cum ar citi un text scris cu litere de tipar.

Compania se separă de publicitatea negativă legată de logo

Sigla semnătură a fost găsită și pe sticlele de pulbere pentru bebeluși pe bază de talc ale companiei, care este acum întreruptă din cauza proceselor care susțin că au cauzat cancer.

J&J a susținut că pulberea nu prezintă riscuri. J&J, cu vânzări anuale de peste 90 de miliarde de dolari, a crescut ca cel mai mare producător de produse de îngrijire a sănătății din lume datorită consumului. Cu toate acestea, când a fost anunțată separarea la sfârșitul anului 2021, departamentele sale farmaceutice și de dispozitive medicale au depășit-o cu ușurință ca mărime.

În plus, partea farmaceutică a J&J din New Brunswick, New Jersey, va fi redenumită Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Departamentul său de tehnologie medicală și dispozitive va fi cunoscut sub numele de MedTech.