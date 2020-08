Deși păreau că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, Alessia și tatăl copilului ei au decis, după mai multe neînțelegeri, să își spună adio. Despărțirea a rănit-o profund pe artistă, aceasta ajungând la spital din cauza situației dureroase prin care a trecut. La începutul acestui an, cei doi păreau dispuși să își mai dea o șansă, dar lucrurile nu au evoluat așa cum își doreau.

Cu toate că a suferit enorm, Alessia pare că își revine. Recent, aceasta a postat pe rețele sociale un mesaj cu subânțeles pentru fost ei soț. Artista s-a filmat în timp ce fredona versurile uneia dintre cele mai recente piese ale sale.

„Crezi că vrei, dacă vrei/ Dacă nu mai vrei din nou/ Ba iar că nu mai vrei/ Ce pot să înțeleg eu din asta? Nu mai vrei, nu mai vrei, nu mai vrei. Nu mai vrei, nu mai vrei, nu mai vrei. Nu mai vrei, nu mai vrei, nu mai vrei în brațele mele. Toată lumea spunea că o să îmi treacă. Credeam că inima mea nu se împacă…Acuma am văzut cu cine am stat în casă”, sunt câteva dintre versurile pe care le fredona artista.

Divorțul a distrus-o pe celebra cântăreață

Anul trecut, celebra cântăreață a mărturisit că nu mai poate face față stresului cauzat de divorțul de tatăl copilului ei. Rezultatele analizelor medicale nu au fost deloc favorabile.

„Nu am fost dată afară din casă. Pur şi simplu am acceptat condiţia de a împărţi totul. Nu mai pot face faţă acestui stres continuu. Analizele nu mi-au ieşit foarte bine. Doctorii mi-au spus să mă liniştesc dacă nu îmi vor prelungi cu încă trei luni antibioticul. Am ales această condiţie. Să ies din această poveste cât mai repede. Noi suntem despărţiţi de mai mult timp. A vrut doar să clarific că nu am fost dată afară din casă. Am avut de ales dintre casă şi maşină pentru că nu puteam să îmi cresc copilul în maşină. El s-a răzgândit apoi, a vrut să împărţit totul jumate cu jumate. Când am început să mă simt rău, am fost la medic şi s-a cerut de urgenţă reevaluarea mea şi s-a constatat că nu îmi este favorabilă. Mi s-a spus să fac tot ce îmi stă în putinţă să ies din acest stres. Am ales să accept condiţiile lui astfel încât să se termine o dată şi să pot să îmi cresc copilul liniştită”, a spus Alessia la Star Matinal.