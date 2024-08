Monden Actrița Danielle Fishel a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul salvator







Actrița Danielle Fishel a fost diagnosticată cu cancer la sân. Aceasta a jucat în multe filme și seriale. Și-a început cariera ca vedetă a serialului „Boy Meets World”. Actrița a oferit detalii despre boala cu care se confruntă în noul său podcast. „Am fost diagnosticată recent cu DCIS, care înseamnă carcinom ductal in situ, care este o formă de cancer de sân”, a declarat Fishel într-un episod din 19 august al podcastului său. „Este foarte devreme. Din punct de vedere tehnic, este în stadiul zero” a spus actrița.

Fishel dorește să transmită un mesaj de atenționare pentru diagnosticarea sa timpurie. „Singurul motiv pentru care am prins acest cancer când era încă în stadiul zero este că în ziua în care am primit mesajul text care mă anunța că trebuie să fac mamografia anuală, mi-am făcut programare”, a spus ea. Fishel a explicat că va fi supusă în curând unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea cancerului „microinvaziv”. Această intervenție va fi urmată de un tratament suplimentar. „Voi fi bine”, a spus Fishel, deși a adăugat că a trebuit să ia „o mulțime de decizii în ultimele două zile”.

O celebră actriță, diagnosticată cu cancer

Ea a decis să își dezvăluie diagnosticul pentru a-i ajuta și pe alții. De asemenea, a povestit experiența sa din primele zile dificile. Deși stadiul zero este cea mai timpurie formă de cancer de sân, experții spun că faza de după diagnostic poate fi stresantă. Pacienții se confruntă cu incertitudinea și opțiunile de tratament. Iată ce înseamnă stadiul zero și cât de frecvent este.

Ce este cancerul de sân în stadiul 0?

Acesta poartă mai multe nume, spune Dr. Kelly Hewitt, profesor asistent de oncologie chirurgicală la Universitatea Vanderbilt. Împreună cu termenul tehnic DCIS, este uneori numit și cancer de sân precanceros sau preinvaziv. În acest stadiu, „celulele anormale, maligne sunt limitate în canalul [de lapte] din țesutul mamar. Nu au invadat prin mucoasa canalului”, spune Hewitt. „Aceste celule nu pot scăpa sau pleca nicăieri, dar odată ce străpung mucoasa canalului, atunci devine stadiul 1 sau invaziv” a explicat medicul.

Totuși, este o situație care provoacă anxietate. „Oricine aude cancer se duce cu mintea la cel mai rău scenariu”, spune Hewitt. „Poate fi o discuție foarte dificilă și, adesea, chiar mai dificilă decât [cu] cineva cu un cancer mai avansat, unde este clar ce trebuie să facă” a spus medicul.

Conform Societății Americane de Cancer, aproximativ unul din cinci cazuri noi de cancer de sân diagnosticate în SUA se află în stadiul 0. Și, deși este cea mai timpurie formă de cancer, Hewitt spune că întâlnește acest diagnostic la paciente de toate vârstele. Studiile estimează că, în medie, femeile sunt diagnosticate în jurul vârstei de 50 de ani. Fishel are 43 de ani.

Cum este tratat cancerul de sân în stadiul zero?

În mare parte, medicii tratează cancerul în stadiul zero și în stadiul 1 în același mod, spune Hewitt. Primul pas este aproape invariabil operația, la care Fishel spune că intenționează să se supună. Unele femei pot alege să facă o mastectomie completă sau parțială (numită și lumpectomie) pentru a îndepărta tot sau o parte din țesutul mamar. Tipul de intervenție chirurgicală depinde în mare parte de cât de mare este zona afectată de cancer în raport cu sânul lor.

După operație, dacă tot țesutul canceros a fost îndepărtat, majoritatea pacienților vor fi supuși radiațiilor. În cazul în care testele arată că tumoarea lor este alimentată de estrogen, pacientele pot primi un medicament suplimentar care suprimă hormonul. Dar, va induce menopauza. După aceea, „marea majoritate a pacienților sunt vindecați, sfârșitul poveștii”, spune Dr. William Gradishar, șeful secției de hematologie și oncologie. Rata de supraviețuire pentru DCIS este de 98%, potrivit Breast Cancer Research Foundation, conform Yahoo Life .