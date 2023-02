Cele mai frecvente 5 greșeli făcute pe laptopul cu Windows. Cum pot fi evitate

Data viitoare când instalați un program nou, nu vă lăsați păcălit de unele trucuri ale dezvoltatorilor de a introduce pe furiș software pe care nu îl doriți sau de care nu aveți nevoie. Faceți acest pas înainte de a instala orice program pe computer.

Indiferent dacă computerul dvs. este nou sau vechi de câțiva ani, aceste sfaturi vă pot ajuta să faceți curățenie și să fiți mai în siguranță:

1. Nu ați oprit programele care încetinesc pornirea:

Majoritatea aplicațiilor nu trebuie să pornească de fiecare dată când porniți calculatorul. Tot ce face acest lucru este să încetinească laptopul sau calculatorul.

Poți dezactiva aplicațiile de pornire prin Setări în Windows 10 și 11:

Deschideți Settings (Setări) prin meniul Start sau căutați „settings” (Setări) în bara de activități.

Selectați Apps (Aplicații), apoi Startup (Pornire).

Faceți clic pe cursorul de lângă fiecare aplicație pentru a o dezactiva sau activa.

Fiecare aplicație are o descriere care arată nivelul său de impact. Puteți dezactiva aplicațiile cu impact ridicat pentru a vă accelera PC-ul.

2. Trebuie să cerneți prin „bloatware”

Nu doar programele pe care le doriți vă pot încetini. Majoritatea computerelor includ aplicații și programe preinstalate – și inutile – cunoscute sub numele de bloatware.

Parcurgeți lista de aplicații pentru a identifica cele pe care nu le folosiți niciodată și urmați acești pași pentru a le șterge.

Iată cum să eliminați din Windows 10 aplicațiile pe care nu le utilizați:

Deschideți Settings (Setări) prin meniul Start sau căutați „settings” (setări) în bara de activități.

Selectați Apps, apoi Apps & Features (Aplicații și caracteristici).

Faceți clic pe o aplicație pe care doriți să o eliminați și selectați Uninstall (Dezinstalare).

Iată cum să eliminați aplicațiile din Windows 11:

Deschideți Settings (Setări) prin meniul Start sau căutați „settings” (setări) în bara de activități.

Selectați Apps (Aplicații), apoi Apps & Features (Aplicații și caracteristici).

Găsiți o aplicație pe care doriți să o eliminați și faceți clic pe cele trei puncte din dreapta aplicației.

Faceți clic pe Uninstall (Dezinstalare) în fereastra pop-up.

3. Nu folosiți funcțiile care vă ușurează viața

Pe un PC cu Windows, puteți găsi, de asemenea, multe caracteristici utile. Există instrumentul de mărire și dimensiunea textului, bineînțeles. Veți găsi, de asemenea, opțiuni pentru comenzi rapide de la tastatură, contrast de culoare, tastare vocală, controlul ochilor, setări pentru subtitrări, narațiune, recunoaștere vocală, focalizare și multe altele.

Windows 10 și 11 au multe caracteristici de accesibilitate pentru a le face mai ușor de utilizat.

În Windows 10, veți găsi aceste opțiuni accesând Settings > Ease of Access

Pentru Windows 11, mergeți la Settings > Accessibility (Setări > Accesibilitate).

4. Săriți întotdeauna peste actualizări

Da, este enervant faptul că computerul tău vrea mereu să se actualizeze atunci când ești în mijlocul a ceva. Să știți, totuși, că acele update-uri merită.

Microsoft lansează actualizări regulate pentru a adăuga noi funcții sau pentru a remedia vulnerabilitățile care te expun hackerilor și programelor malware.

Actualizările automate sunt activate în mod implicit, dar puteți verifica manual dacă există actualizări în orice moment, accesând Start > Setări > Windows Update, apoi selectând Check for updates (Caută actualizări).

Editorii de aplicații își actualizează, de asemenea, aplicațiile pentru a adăuga noi funcții și pentru a remedia probleme. Magazinul Microsoft Store poate instala automat aceste actualizări.

Activați actualizările automate ale aplicațiilor:

Mergeți la Start și selectați Microsoft Store

Faceți clic pe pictograma profilului dvs. din dreapta sus și selectați App settings (Setări aplicații).

Activați cursorul de lângă App updates (Actualizări aplicații).

5. Sunteți un magnet de malware

Indiferent pentru ce este folosit un computer, acesta este întotdeauna vulnerabil la atacuri.

Sigur, puteți găsi software antivirus „gratuit” online sau în diverse magazine de aplicații, dar puteți avea cu adevărat încredere în el? Nu uitați că, atunci când ceva este gratuit, dumneavoastră sunteți produsul. În cel mai bun caz, aceste soluții gratuite nu funcționează foarte bine. În cel mai rău caz, ele sunt software-ul malițios de care trebuie să vă faceți griji.

Soluția este să cumpărați un antivirus bun. Nu unul scump neapărat, dar dacă este plătit, este mai bun decât cel gratuit.

Bibliografie:

Komando, K. (2023, January 29). Windows Gotchas: How to Avoid the Top 5 Most Common Mistakes [Text.Article]. The Kim Komando Show; Fox News.