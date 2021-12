Cele mai așteptate filme din 2021! Au stârnit o mulțime de controverse. Cinefilii i-au taxat

Cinefilii, dar și criticii de film au avut o serie de opinii în contradictoriu după apariția peliculelor din 2021. Află care sunt cele mai controversate filme!

Black Widow

Black Widow este unul dintre cele mai așteptate filme, mai ales că personajul principal este jucat de Scarlett Johansson. Pelicula a stârnit o serie de controverse după ce actrița a decis să dea în judecată Disney. Aceștia i-au promis că filmul va apărea doar în cinematografe, nu și pe platforma lor. Vedeta a primit 40 de milioane de dolari despăgubire.

House of Gucci

Femeile din lumea întreagă au așteptat cu nerăbdare să afle istoria familiei Gucci. Pelicula se bazează pe cartea scrisă de Sara Gay Forden, The House of Gucci: a Sensațional Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, și arată povestea familiei Gucci care a deschis cel mai luxos lanț de magazine din lume, dar și povestea asasinării lui Maurizio Gucci, jucat de Adam Driver. Soția acestuia, Patrizia, l-a omorât pe conducătorul imperiului. Aceasta a fost foarte deranjată de imaginea pe care a avut-o în film.

Patrizia a spus că este „cu adevărat dezamăgită. Fură identitatea unei familii că să facă profit, să crească veniturile sistemului de la Hollywood.” Aceasta a fost enervată la culme de Lady Gaga: „Sunt deranjată de faptul că Lady Gaga joacă rolul meu în filmul produs de Ridley Scott fără că aceasta să fi avut intenția de a lua legătura cu mine. (…) este o problemă de bun-simț și de respect”, a declarat ea pentru site-ul italian ANSA.

The Last Duel

Pe lângă House of Gucci, regizorul Ridley Scott a ales să facă un film și despre ultimul duel consimțit din Franța între Jean de Carrouges și Jacques Le Gris, apropiații care au ajuns la cuțite. Marguerite, soția acestuia, îl acuză pe omul cu care își împarte viața de agresiune sexuală. Una dintre scenele cu un puternic impact emoțional a fost aspru criticată de critici și spectatori.

Music

Cântăreața Sia își arată talentul și în calitate de regizor. Filmul a fost considerat extrem de jignitor la adresa populației. Principala temă este autismul, un subiect delicat, iar criticii și fanii au rămas șocați de felul în care este prezentată problema, potrivit Elle.