Culmile propagandei COVID au fost atinse de un clip de 90 de secunde prezentat în premieră în Germania, sâmbătă, 14 noiembrie.

În film, apare un bărbat în vârstă, așezat într-un fotoliu, care pare intervievat pentru un documentar.

Primele imagini dau impresia că este vorba de film despre eroii din cel de-Al Doilea Război Mondial.

„A servit în 2020, la Chemnitz, în Saxonia” scrie sub numele omului, prezentat ca „Anton Lehmann”.

Acesta începe un monolog, evocând „serviciul” său în slujba națiunii, pe când nu era decât un tânăr student, „în iarna lui 2020”.

„Împlinisem 22 de ani și studiam ingineria”, continuă bătrânul, „când a lovit al doilea val”.

„Douăzeci și doi de ani. La vârsta asta vrei să petreci, să studiezi, să cunoști oameni noi și alte lucruri din astea. Să ieși la un pahar cu prietenii.”

Și povestitorul urmează cu relatarea epopeii pe același ton sfătos:

„Totuși, soarta a avut alte planuri cu noi. O primejdie invizibilă a amenințat tot ce era important pentru noi.”

„Deodată, destinul acestei țări a fost în mâinile noastre”, povestește „Anton Lehmann”. „Așadar, ne-am adunat tot curajul și am făcut ceea ce se aștepta de la noi, singurul lucru corect: nu am făcut nimic. Absolut nimic. Am devenit leneși ca niște ratoni.”

Și povestitorul continuă să povestească „faptele de vitejie” și ale sale și ale colegilor săi de generație:

„Am rămas zile și nopți ne-am ținut fundurile acasă și am luptat contra răspândirii virusului. Canapeaua era prima linie a frontului nostru și arma noastră era răbdarea.” „Știți, uneori îmi vine să zâmbesc când mă gândesc la acele vremuri. Asta a fost soarta noastră. Așa am devenit eroi. Atunci, în Iarna Corona a lui 2020.”

Clipul se încheie cu mesajul mobilizator al guvernului german:

„Fii și tu un erou rămânând acasă.”

După cum se poate vedea mai jos, clipul are și o continuare.