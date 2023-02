Cel mai norocos bărbat din lume. Femeile îi fac toate poftele. „Regele nu prea se mișcă pe tabla de șah”

Nick Davis din SUA se consideră unul dintre cei mai norocoși bărbați din lume. Acesta are trei neveste care muncesc el și îl răsfață cu fiecare ocazie. Cele trei femei, April, Jennifer și Danielle au locuri de muncă cu normă întreagă pentru a se asigura că au parte de admirația soțului lor.

Prima soție a lui Nick a fost April. Cei doi s-au cunoscut în timpul facultății și sunt împreună de 15 ani. A doua soție a bărbatului este Jennifer, colega de muncă a primei partenere. „Mi s-a părut că era o persoană minunată și inteligentă și am știut că Nick o va găsi atrăgătoare”, a spus ea. Jennifer a mai spus că Nick a făcut-o să creadă că este „frumoasă, curajoasă și neînfricată”.

În luna iunie 2022, Jennifer a adus pe lume primul copil al cuplului. La scurt timp, bărbatul s-a mai îndrăgostit de o tânără de 22 de ani, Daniellle. Acesta a făcut nuntă și cu ea. „Este pur și simplu incredibil. Simt că trăiesc un vis devenit realitate”, a spus bărbatul. El nu mai muncește deloc și spune că „regele nu prea se mișcă pe tabla de șah”.

Doarme în pat cu cele trei soții

Bărbatul a spus că doarme cu toate soțiile în pat, dar că nu întrețin relații intime în grup. „Programul nostru pentru sex este atunci când am chef sau când au ele chef. Încerc să mă asigur că toată lumea are grijă de toată lumea. Sexul cu una dintre soții are loc într-o zonă diferită a casei față de unde sunt celelalte”, a mai spus Nick.

April, prima soție, a declarat că își iubește partenerul, dar că este un om foarte greu de mulțumit, în special în pat. Ea a mai spus că face sacrificii mari pentru a beneficia de atenția lui.

„Nick este foarte greu de gestionat. Să spunem doar că… în multe feluri. Nick este foarte greu de mulțumit în pat și, în general, e greu de manevrat cu personalitatea lui”, a declarat femeia, potrivit RTV.