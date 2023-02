Soția unui fotbalist român, vedetă pe OnlyFans: „El este foarte deschis. El mă ajută”

Cristian Daminuță și Mădălină Daminuță sunt căsătoriți de câțiva ani și au împreună doi copii. De curând, soția fotbalistului a declarat că și-a făcut cont pe platforma pentru adulți OnlyFans și că va pune poze în lenjerie intimă.

Aceasta a mai povestit că fanii fotbalistului au criticat-o pentru alegerea făcută, dar că nu va ține cont de părerile altora pentru că are sprijinul soțului ei.

„Acum e chiar o modă cu această platformă de OnlyFans. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități. Chiar nu este nimic greșit. Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picantă, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță.

Soția lui Cristian Daminuță a mai spus că acesta este foarte deschis și că a lăsat-o să își facă cont pe OnlyFans. Mădălina a mai spus că fotbalistul își dorește să o vadă fericită.

„El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. (…) El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac”, a adăugat soția lui Cristian Daminuță pentru Spynews.

Cristian Daminuță s-a cununat religios cu vedeta OnlyFans

Amintim că fotbalistul Cristian Daminuță și Mădălina au făcut cununia religioasă, dar și botezul fetiței lor, în noiembrie 2022. Sportivul a mai declarat că partenera lui este o mamă minunată, dar și o prietenă de nădejde.

„Pot să spun că e cea mai bună prietenă a mea, este persoana de care aveam nevoie și îi mulțumesc pe această cale că are grijă de noi, în primul rând de copii și în al doilea rând de mine”, i-a transmis fotbalistul soției lui, care i-a răspuns cu un simplu: „Te iubesc, iubi!”.