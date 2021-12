Cel mai longeviv primar din România, din 1989 până azi, are cea mai mare pensie specială. ”Trebuia să iau mult mai mult. Cetățenii vor să plătească pentru mine”

Politicianul spune că asta s-a întâmplat pentru că oamenii nu vor ca el să iasă la pensie, ci să fie în continuare primar.

Edilul e de părere că pensia specială este un fel de reparație morală pentru primarii care au parte de indemnizații, nu salariu și nu au parte de indexările în vechime, așa că totul este corect, din punctul lui de vedere.

Botârcă se plânge că primește o indemnizație și că din această cauză nu îi este calculat sporul de vechime. El a avut opt mandate, dar i s-au calculat doar trei, motiv pentru care are de pierdut.

”Din 22 decembrie, de când sunt primar la Topoloveni, am primit aceasta indemnizație. Nu am mai beneficiat de spor de vechime. Am fost păgubit de sporul de vechime, tot ar fi o pagubă în bugetul meu. Nu se vor acorda pensii speciale de primar decât pentru maximum trei mandate. Acum seînmulțește 1.550 cu 3, deci cam 4.500 de lei, pensie specială de primar. Eu am 8 mandate, dar pierd, căci se acordă doar pentru 3. Acum, indemnizația mea de primar este de 5.300 de lei. Cred că aceștia sunt banii localnicilor pentru că ei mă vor primar, nu pensnionar, chiar dacă, am 43 de ani de muncă”, a declarat la Realitatea PLUS, primarul din Topoloveni.

Primarul din Topoloveni este cel mai longeviv primar de oraș, fiind în funcție din 1989. Declarația lui de avere din 2015 spunea că acesta are 23 de terenuri, ale căror suprafață se ridică la 83,6 hectare. El deține un tractor Masey, un Suzuki Vitara și un Fiat Punto, iar valoarea conturilor în bănci era, în 2014, de 276.516.