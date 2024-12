Monden Cel mai înfricoșător film de pe Netflix. Este inspirat dintr-un roman celebru și taie respirația urmăritorilor







Filmul Gerald’s Game, regizat de Mike Flanagan a apărut în 2017, dar a devenit recent popular pe platforma de streaming Netflix. Filmul durează o oră și 43 de minute și este o adaptare fidelă a romanului omonim scris de legendarul Stephen King.

Gerald’s Game, un thriller de excepție

În centrul poveștii o regăsim pe Jessie, o femeie interpretată de Carla Gugino. Un moment intim cu soțul său ia o turnătură dramatică atunci când acesta moare subit, lăsând-o pe Jessie încătușată de pat, singură și izolată. Pentru a supraviețui, ea trebuie să își înfrunte rănile din trecut, pe care le-a ascuns multă vreme.

Puțini reușesc să-l vadă până la capăt

Criticii internaționali au fost impresionați de filmul regizat de Mike Flanagan, dar și de actrița principală. Cu toate acestea, puține persoane au reușit să îl vadă până la capăt. Gerald’s Game nu este un simplu film de groază, ci și o experiență care îți va testa limitele.

„Înainte de a conduce The Haunting of Hill House, Mike Flanagan a co-scris și regizat unul dintre cele mai bune filme de groază originale Netflix în această adaptare a romanului omonim din 1992 al lui Stephen King. Carla Gugino este fenomenală în rolul unei femei care este încătușată în pat de soțul ei toxic… iar apoi acesta are un atac de cord. În timp ce încearcă să își dea seama cum va supraviețui, ea accesează traumele trecutului ei”, scrie presa străină despre această producție.

Sunt multe secvențe greu de urmărit

„Gerald's Game este un film despre monștri, dar nu cred că este nici un film horror în totalitate, nici un film supranatural. Deși conține una dintre cele mai dificile de urmărit secvențe gory pe care am văzut-o în ultimul timp și are câteva jumpscare-uri, am fost surprins de cât de mult din film este de fapt o dramă (în mod special flashback-urile).

La un moment dat filmul dă impresia că o ia în direcția supranaturalului, cum se întâmplă mai mereu în adaptările după Stephen King. Finalul stabilește totuși că monștrii reali sunt cei adevărați, iar filmul este numai despre aceștia”, a spus o persoană care a văzut filmul.

Gerald's Game este un thriller psihologic ce se îmbină cu o dramă și reușește să spună o poveste într-un mod înedit, să creeze suspans.

Carla Gugino și Bruce Greenwood îi interpretează pe Jessie și Gerald Burlingame, împreună cu Henry Thomas, Carel Struycken, Kate Siegel și Chiara Aurelia.