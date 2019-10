Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit într-un interviu acordat pentru „Fanatik” despre un moment decisiv în cariera româncei. În timpul unui turneu din Marsilia, Halep și-a dat seama că este incomodată de mărimea bustului și a hotărât să-l micșoreze în urma unei intervenții chirurgicale. Tomai a afirmat că, la început, Simona se temea de operație.

„Operația a fost condiţia primordială pentru a face performanţă. Am fost la un turneu în Marsilia, de 100.000 de euro şi acolo am văzut că era foarte greu. Era un turneu măricel, ea era obişnuită să joace la cele de 10.000-15.000. Se vedea că nu are nicio şansă. A jucat cu o australiancă, una care nu era grozavă şi nu avea nicio şansă. Trebuia să alerge şi nu putea să se mişte cum trebuie din cauza bustului. Se oprea greu, pleca greu.

În 2008 a avut un moment de panică, îi era teamă. Mi-a scris nişte mesaje şi a hotărât să nu o facă, dar după Marsilia, foarte liniştită, mi-a spus: «Gata! Mă operez!»”, a povestit antrenorul, potrivit Fanatik.

