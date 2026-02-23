Monden

„Cel mai frumos tango din lume”, „La Bohème”, „Tango. Radio & Juliet” și „Faust”, o săptămână a pasiunii și introspecției la Opera Națională București

Comentează știrea
„Cel mai frumos tango din lume”, „La Bohème”, „Tango. Radio & Juliet” și „Faust”, o săptămână a pasiunii și introspecției la Opera Națională București
Din cuprinsul articolului

Ultima săptămână a lunii februarie aduce în fața publicului bucureștean un program de spectacole în care iubirea, melancolia, visul și damnarea se împletesc în forme lirice și coregrafice dintre cele mai diverse. De la intensitatea tangoului argentinian, la romantismul sfâșietor al operei pucciniene, de la dansul contemporan de o plasticitate uluitoare, la tragismul filosofic din „Faust”, fiecare seară este o invitație la un spectacol memorabil.

Marți, 24 februarie, ora 18:30, deschidem săptămâna cu „Cel mai frumos tango din lume”, un spectacol dedicat celui mai pasional dintre dansuri, tangoul.

Conceput ca o celebrare a eleganței, dorinței și intimității, acest eveniment muzical-coregrafic aduce în prim-plan compoziții celebre și momente coregrafice de mare rafinament, într-o atmosferă în care Buenos Aires-ul de altădată prinde viață în foaierul Operei. O seară senzuală, vibrantă și sofisticată, în care pasiunea se dansează și se cântă.

Miercuri, 25 februarie, și joi, 26 februarie, ora 18:30, urmează două reprezentații consecutive cu „La Bohème” de Giacomo Puccini, una dintre cele mai îndrăgite opere din repertoriul universal.

Pe străzile boeme ale Parisului, poveștile tinerilor artiști se înlănțuie între visuri mari și realități dure. Iubirea dintre Mimì și Rodolfo este fragilă, intensă și inevitabil tragică. Muzica lui Puccini transcrie cu o sinceritate tulburătoare gesturile cele mai simple ale vieții, o privire, o atingere, un rămas-bun. „La Bohème” nu este doar o poveste de dragoste, ci o elegie închinată tinereții trecătoare și frumuseții efemere.

UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și antreprenorii solicită despăgubiri
UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și antreprenorii solicită despăgubiri
O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români
O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români

Vineri, 27 februarie, ora 18:30, scena Operei se transformă radical cu spectacolul de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet” de Edward Clug.

Un coupé coregrafic de forță, care juxtapune două universuri aparent opuse, melancolia tangoului lui Piazzolla și distopia shakespeariană reinterpretată pe muzica trupei Radiohead. Printr-un limbaj coregrafic modern, precis și poetic, Clug redefinește granițele expresiei corporale și invită publicul să redescopere mituri familiare în cheie contemporană. O experiență vizuală intensă, cu ritmuri urbane, fragilități expuse și forță creatoare.

Duminică, 28 februarie, ora 18:00, încheiem săptămâna cu „Faust” de Charles Gounod, o operă care explorează tentația absolută, prețul cunoașterii și damnarea sufletului.

Inspirată din capodopera lui Goethe, montarea aduce pe scenă o lume a contradicțiilor, între dorință și pierdere, între inocență și corupție, între ideal și real. Mefistofele devine un personaj seducător și terifiant, Faust un om sfâșiat de propriile alegeri, iar Margareta o figură tragică a purității sacrificate. Muzica lui Gounod este bogată, amplă, strălucitoare, cu momente de mare rafinament liric. Un spectacol de forță și introspecție, care nu încetează să fascineze.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Renewables

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Nissa, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:33 - „Explozia” rusească menită să rupă în două secolul XX
16:28 - UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și ant...
16:16 - O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români
16:09 - Gigi Becali regretă două decizii pe care le-a luat în iarnă. „N-am văzut în viața mea așa fotbalist”
16:03 - Haos în Mexic. Atacuri sângeroase după uciderea liderului cartelului de droguri
15:51 - Halle Berry, dezvăluiri despre scena care îi putea distruge cariera

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale