„Cel mai frumos tango din lume”, „La Bohème”, „Tango. Radio & Juliet” și „Faust”, o săptămână a pasiunii și introspecției la Opera Națională București

Ultima săptămână a lunii februarie aduce în fața publicului bucureștean un program de spectacole în care iubirea, melancolia, visul și damnarea se împletesc în forme lirice și coregrafice dintre cele mai diverse. De la intensitatea tangoului argentinian, la romantismul sfâșietor al operei pucciniene, de la dansul contemporan de o plasticitate uluitoare, la tragismul filosofic din „Faust”, fiecare seară este o invitație la un spectacol memorabil.

Conceput ca o celebrare a eleganței, dorinței și intimității, acest eveniment muzical-coregrafic aduce în prim-plan compoziții celebre și momente coregrafice de mare rafinament, într-o atmosferă în care Buenos Aires-ul de altădată prinde viață în foaierul Operei. O seară senzuală, vibrantă și sofisticată, în care pasiunea se dansează și se cântă.

Pe străzile boeme ale Parisului, poveștile tinerilor artiști se înlănțuie între visuri mari și realități dure. Iubirea dintre Mimì și Rodolfo este fragilă, intensă și inevitabil tragică. Muzica lui Puccini transcrie cu o sinceritate tulburătoare gesturile cele mai simple ale vieții, o privire, o atingere, un rămas-bun. „La Bohème” nu este doar o poveste de dragoste, ci o elegie închinată tinereții trecătoare și frumuseții efemere.

Un coupé coregrafic de forță, care juxtapune două universuri aparent opuse, melancolia tangoului lui Piazzolla și distopia shakespeariană reinterpretată pe muzica trupei Radiohead. Printr-un limbaj coregrafic modern, precis și poetic, Clug redefinește granițele expresiei corporale și invită publicul să redescopere mituri familiare în cheie contemporană. O experiență vizuală intensă, cu ritmuri urbane, fragilități expuse și forță creatoare.

Inspirată din capodopera lui Goethe, montarea aduce pe scenă o lume a contradicțiilor, între dorință și pierdere, între inocență și corupție, între ideal și real. Mefistofele devine un personaj seducător și terifiant, Faust un om sfâșiat de propriile alegeri, iar Margareta o figură tragică a purității sacrificate. Muzica lui Gounod este bogată, amplă, strălucitoare, cu momente de mare rafinament liric. Un spectacol de forță și introspecție, care nu încetează să fascineze.

