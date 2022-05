Tinerețe fără bătrânețe. Cel mai bătrân bărbat din lume dezvăluie secretul longevității sale

Juan Vicente Pérez, din Venezuela, s-a născut în El Cobre, Táchira, Venezuela, la 27 mai 1909. El a primit titlul record de la Guinness World Records după ce un bărbat pe nume Saturnino de la Fuente Garcia a murit la 18 ianuarie 2022, la 112 ani și 341 de zile. Pérez provine dintr-o familie de fermieri și este unul dintre cei 10 frați.

Începând cu 2022, el are 41 de nepoți, 18 strănepoți și 12 străstrănepoți, conform Guinness World Records. Bătrânul de 113 ani are aparent o memorie excepțională și, în timp ce unii dintre noi au uitat ce am mâncat ieri la prânz, Pérez își amintește încă de copilărie, căsătorie, numele fraților, copiilor și nepoților săi. Îi place să fie înconjurat de familie și prieteni în timp ce aceștia spun povești.

Secretul lui pentru o viață lungă este să „muncești din greu, să te odihnești în vacanțe, să te culci devreme, să bei un pahar de aguardiente în fiecare zi, să-l iubești pe Dumnezeu și să-l iei mereu în inimă”.

Lecțiile unui centenar

„Tatăl meu este foarte sănătos. Nu suferă de nicio boală care necesită tratament medical”, a împărtășit fiica Nelyda Perez. „A doua zi după odihnă, spune că se trezește foarte bine. Toată familia este foarte recunoscătoare pentru sănătatea tatălui meu”. Nepotul lui Juan, Fredy Abreu, a declarat: „Unchiul meu Vicente transmite multă pace, liniște și radiază de fericire. Este o persoană care are multe de oferit. Îi place elementele de bază ale vieții și îi este foarte recunoscător lui Dumnezeu. Familia lui este sprijinul lui”, potrivit Uniland News.

Pérez spune că cel mai mare lucru pe care l-a învățat în viață este „dragostea lui Dumnezeu, dragostea familiei și că trebuie să ne trezim devreme pentru a lucra”. În cazul în care vă întrebați cum validează Guinness World Records pe cei mai în vârstă oameni în viață, ei au spus: „Dovezile pentru cea mai în vârstă persoană care trăiește au fost examinate de consultantul senior pentru Gerontologie al Guinness World Records, Robert D Young (SUA). Young este din 2015 directorul Diviziei de baze de date de cercetare a centenarilor pentru Grupul de Cercetare în Gerontologie.”