International Cei doi candidați la postul de vicepreședinte al SUA, Vance și Walz, se bat în realizări pe plan militar







Senatorul din Ohio, J.D. Vance, un aliat fidel al fostului președinte Donald Trump, și-a intensificat recent atacurile asupra guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, într-o încercare de a pune sub semnul întrebării integritatea palmaresului militar al acestuia. Această critică vine în contextul competiției dintre cei doi veterani pentru poziția de vicepreședinte, o cursă care promite să fie una acerbă și polarizantă.

Walz e acuzat că a evitat plecarea într-o zonă de război

J.D. Vance l-a acuzat pe Tim Walz că a părăsit Garda Națională a Armatei într-un moment critic, când unitatea sa se pregătea pentru o posibilă desfășurare în Irak în 2005.

Potrivit lui Vance, Walz a renunțat la datoria sa militară pentru a-și lansa cariera politică, alegând să candideze pentru Congresul Statelor Unite în loc să își urmeze unitatea în teatrul de război.

Vance a subliniat că, spre deosebire de Walz, el însuși a răspuns chemării țării sale și a servit în Irak cu onoare, exprimându-și dezamăgirea față de decizia rivalului său.

Într-o declarație făcută în timpul unei opriri de campanie în Michigan, Vance a fost extrem de critic: „Când Statele Unite mi-au cerut să merg în Irak pentru a-mi servi țara, am făcut-o fără ezitare. Am făcut ceea ce mi-au cerut să fac și am făcut-o cu onoare. Tim Walz, în schimb, a renunțat la armată când țara sa avea nevoie de el, permițând unității sale să plece fără el,” a spus Vance, conform CNN, alimentând astfel îndoieli cu privire la angajamentul lui Walz față de serviciul militar.

Contextul acestei dispute este esențial pentru a înțelege miza politică din spatele acestor acuzații.

A plecat din Garda Națională cu 10 luni înainte de Irak

Tim Walz, care a servit în Garda Națională a Armatei timp de 24 de ani, s-a lansat într-o campanie de câștigare a unui loc în Congresul SUA în 2005, un an în care Garda Națională a început să anunțe posibile desfășurări în Irak. Deși Walz a declarat la acea vreme că intenționează să rămână în cursă indiferent de situație, el s-a retras din Garda Națională în mai 2005, invocând nevoia de a se concentra pe campania electorală și pe respectarea reglementărilor Hatch Act, care limitează activitățile politice pentru angajații federali.

Cronologia exactă a acestor evenimente a devenit un punct de dispută major în campania electorală.

Documentele depuse de Walz la Comisia Electorală Federală arată că acesta a început formal cursa pentru Congres în februarie 2005.

Între timp, Garda Națională din Minnesota a emis ordine de alertă pentru desfășurare în Irak în iulie 2005, la două luni după ce Walz s-a retras.

Unitățile Gărzii s-au mobilizat ulterior în toamna acelui an și au fost desfășurate în Irak în martie 2006 pentru o misiune de 22 de luni, considerată una dintre cele mai lungi desfășurări continue ale unei unități militare americane în timpul operațiunilor din Irak.

Această cronologie este folosită de Vance pentru a sugera că Walz a evitat în mod deliberat o desfășurare potențial periculoasă pentru a-și lansa cariera politică.

Dispută asupra disponibilității armelor de foc

În același timp, Vance l-a criticat și pentru declarațiile sale recente privind armele de foc, în care Walz a susținut că armele de război nu ar trebui să fie disponibile pe străzile Americii. „El a spus că noi – și a făcut un punct despre controlul armelor – nu ar trebui să permitem ca armele pe care le-am folosit în război să fie pe străzile Americii,” a declarat Vance, acuzându-l pe Walz că și-a exagerat experiența militară pentru a-și justifica pozițiile politice.

De partea sa, Walz a răspuns acestor critici susținând că în cei 24 de ani de serviciu militar, a utilizat și a antrenat alți soldați să folosească „arme de război” de nenumărate ori. El a adăugat că nu ar insulta niciodată serviciul altui veteran american, subliniind respectul său pentru sacrificiul făcut de Vance în timpul serviciului său în Irak.

Walz îi mulțumește senatorului Vance

Reprezentanții campaniei lui Walz și ai vicepreședintei Kamala Harris au fost rapizi în a respinge criticile lui Vance. Un purtător de cuvânt al campaniei Harris a subliniat că Walz „nu ar insulta sau submina niciodată serviciul american pentru această țară”, și că Walz „îi mulțumește senatorului Vance pentru că și-a pus viața în pericol pentru țara noastră.”

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a susținut apărarea lui Walz, adăugând că biografia și palmaresul guvernatorului din Minnesota „vorbesc de la sine”. „Acesta este cineva care s-a înrolat la 17 ani pentru a-și sluji țara. A făcut parte din Garda Națională a Armatei timp de 24 de ani. Acesta este cineva care a fost profesor de liceu, nu? Un antrenor de liceu, care a crescut într-un orășel din Vestul Mijlociu. Biografia sa vorbește de la sine, cine este el vorbește de la sine, palmaresul său vorbește de la sine și pur și simplu nu voi spune mai mult decât atât,” a declarat Jean-Pierre.

Această confruntare între Vance și Walz nu este însă prima dată când guvernatorul din Minnesota este criticat pentru istoricul său militar. În 2022, în timpul campaniei sale pentru un nou mandat de guvernator, Walz a fost criticat de oponenții republicani pentru decizia sa de a părăsi Garda Națională, unii susținând că ar fi trebuit să își continue serviciul. Atunci, Walz și-a apărat decizia, spunând că a servit cu mândrie timp de 24 de ani și că are un „palmares onorabil”.

Este probabil ca aceste atacuri să continue

O altă controversă legată de cariera sa militară se referă la gradul la care s-a retras din Garda Națională. Deși Walz a ajuns la gradul de sergent-major de comandă, s-a retras oficial ca sergent-major, un grad mai jos, din cauza nefinalizării unor cursuri suplimentare la Academia de Sergenți Majori ai Armatei SUA.

În ciuda acestui fapt, Joseph Eustice, un veteran de 32 de ani care a condus același batalion ca și Walz, a declarat că Walz a fost un soldat „excelent” și că avea tot dreptul să se retragă atunci când a făcut-o.

Ambii candidați la funcția de vicepreședinte încearcă să-și consolideze credibilitatea în fața alegătorilor. Pe măsură ce campania se intensifică, este probabil ca aceste atacuri să continue, ambele tabere încercând să își impună propria versiune a narativului și să câștige încrederea electoratului.