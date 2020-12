De menționat este că, de la momentul pronunțării celor două sentințe (anii 2003 și 2005) și până la momentul pronunțării acestei condamnări, nicio o altă instanță de judecată nu a dispus anularea celor sentințe irevocabile.

Ba mai mult, când judecătorii care au pronunțat sentințele de punere în posesie a lui Paul de România au fost audiați la DNA (după 13 ani, în 2016) și la Curtea de Apel Brașov, în 2018, aceștia au declarat că hotărârile respective pe care le-au pronunțat au fost greșite și că nu-și mai amintesc ce i-a condus către luarea acestei decizii. Nu au pățit absolut nimic, deși de la aceste hotărâri judecătorești ale lor a început revendicarea, adică baza dosarului „Ferma Băneasa”. Așa a ajuns Paul de România, cu sentințele în mână, să contacteze avocatul și alte persoane care să-l sfătuiască cum să intre în posesia moștenirii restituită prin două instanțe de judecată.

Așteptăm cu mare curiozitate motivarea completului de la Înalta Curte, condus de judecătorul Ionuț Matei, pentru că vrem să vedem ce scuză va fi invocată pentru faptul că niște hotărâri judecătorești, temeinice și legale, nu trebuiau să- convingă pe un avocat ca Robert Roșu că e îndreptățit să acționeze legal în apărarea intereselor clientului. De asemenea, suntem curioși să vedem cum vor fi explicate faptele judecătorilor care recunosc că au dat sentințe greșite, dar nu au răspuns pentru asemenea erori care au stat la baza condamnării mai multor oameni.

Recunoașterea judecătorilor audiați în proces



În dosarul de pe masa judecătorilor există și mărturiile magistraților care l-au pus în posesia unor pământuri și clădiri pe Paul de România. Redăm câteva dintre ele, mărturii făcute la Curtea de Apel Brașov, unde dosarul Ferma Băneasa s-a judecat pe fond și unde judecătorii care au greșit au fost audiați.

„Judecător: Hotararea pe care am dat-o o consider astazi ca fiind una CRITICABILA, actiunea ar fi trebuit respinsa ca inadmisibila pentru ca se putea face o actiune in realizarea dreptului si astazi as respinge o astfel de cerere. […]

Intrebare procuror: De ce hotararea nu are motivare in drept?

Judecator: Am omis si hotararea este criticabila si sub acest aspect”.

Alt interogatoriu:

„Judecator: Îmi mențin declarația dată la parchet. Judecător fiind am dat o hotărâre judecătorească și atât. De acum 14-15 ani nu imi mai amintesc.

Întrebare procuror: V-a fost arătată sentința la urmarirea penală, Ce părere aveți despre motivare, admisibilitatea ei?

Judecător: E posibil să fie criticabilă sub anumite aspecte, de pildă că am uitat să indic temeiul de drept.

Întrebare procuror: Sub alte aspecte ar fi criticabilă?

Judecător: Nu cred.

Procuror: Ați spus la urmărire penală, că acțiunea ar fi criticabilă pentru că ar fi trebuit respinsă ca inadmisibilă pentru că se putea face o acțiune in realizarea dreptului și că la momentul la care a dat declarația ar respinge o acțiune formulată în acea manieră? Mențineți această afirmație?

Judecător: Da. […]

Întrebare avocat inc. Al României Paul Philippe: Pentru ce se dezice in prezent de această hotarare si spune că ar fi trebuit respinsă?

Judecător: Ați înțeles greșit. Este posibil ca la momentul de față să fi avut o altă părere.

Întrebare avocat inc. Al României Paul Philippe: Pe ce vă întemeiați această părere?

Judecător: PE FAPTUL CĂ SUNT ȘI EU OM ȘI ANII AU TRECUT ȘI AM O VÂRSTĂ.

Întrebare avocat inc. Al României Paul Philippe: Aveți alte considerente cu privire la pronunțarea acelei hotărâri?

Judecător: Nu.

Întrebare avocat inc. Al României Paul Philippe: Ați afirmat și in cursul urmăririi și acum că nu trebuia admisă această acțiune?

Judecător: Avand in vedere altă experiență de la momentul de față, alte date, este posibil să nu o fi dat.”

Nu trebuie să fii specialist în drept sau un jurnalist care n-ai făcut în viața ta o investigație și n-ai pășit într-o sală de judecată, dar ai păreri despre tot și toate, ca să înțelegi ce s-a întâmplat în acest dosar penal. Dar poți fi un jurnalist făcut preș în fața „organelor” pentru a-ți fi date informații și un statut. Și atunci omiți lucruri.

Pentru adevăr și dreptate ies acum în stradă avocații din Barouri, pentru aceste două deziderate ale unui stat de drept, în care Justiția e o piesă de bază, avocații protestează. Întreaga Uniune protestează.

Avocatul Dan Cristea, din Baroul București, a anunțat că protestul va avea loc Palatul de Justiție din Capitală, luni, începând de la ora 11.00, fiind așteptați avocați, dar și membrii celorlalte profesii juridice.

„De fapt, pe orice persoană care nu poate accepta că formularea de opinii este o infracțiune, că apărarea se identifică cu fapta clientului, că judecătorii își pot comenta propriile hotărâri drept greșite însă hotărârile penale „nu pot fi comentate””, a scris avocatul Cristea.