Ceaușescu și o mare legendă a României. A FOST UN DUEL VERBAL care generat ALERTĂ LA VÂRFUL PCR. De abia în 2018 s-a aflat

Ilie Năstase a povestit într-un interviu întâlnirea cu Nicolae Ceaușescu și cum a reușit acesta să bage groaza în fostul tenismen.





„Ceaușescu m-a primit de două ori. O dată, când ne-a dat ordinul clasa întâi mie și lui Țiriac. Eu, fiind ofițer, trebuia să zic Slăvesc Republica Socialistă România.”, a povestit fostul tenismen pentru newsweek, informează știrilekanald.ro

„Și atunci a fost o recepție la care erau toți din Comitetul Central„ a adăugat Ilie Năstase.

„Acolo s-au făcut două grupuri. Eram în grup cu Maurer, care mă simpatiza și îi plăcea tenisul. Țiriac era în grupul cu Ceaușescu. Ne-au dat câte un pahar de șampanie și s-a spart grupul lui Ceaușescu. A venit și mi-a spus «Măi, flăcăule, văd eu pe buze cum mai înjuri pe la Wimbledon, pe acolo...» Eu am crezut că, gata, s-a terminat cu mine. După aia a venit, a dat noroc. De băut nu am băut până la 30 de ani, dar băusem șampania și am devenit mai curajos. I-am zis că am și eu temperament de român. Maurer mi-a zis printre dinți: «Pleacă dracu de aici că lui ăsta nu-i răspunde nimeni!»”, a povestit tenismenul.

