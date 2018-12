CEAUȘESCU și convorbirea sa SECRETĂ. Totul a fost ÎNREGISTRAT: „Îi chemi pe toți și le dai ORDIN să EXECUTE”

O înregistrare a unei teleconferințe din 17 decembrie 1989 a ieșit la suprafață. Cum încerca Nicolae Ceaușescu, fostul președinte al României, să restabilească ordinea la Timișoara? Urmează dezvăluiri istorice cunoscute de puţini români.





Alături de fostul președinte Nicolae Ceaușescu, la teleconferință mai participă Generalul Ion Coman( condamnat ulterior la 15 ani de închisoare pentru evenimentele de la Timișoara), primul-secretar al Comitetului județean Timiș, Radu Bălan, Ioachim Moga, prim-secretarul de la Cluj, Elena Ceaușescu, soția dictatorului, precum și membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai CC al PCR, scrie Marius Mioc pe blogul său.

„00:10 Nicolae Ceaușescu: …care s-au întîmplat în ziua de ieri și de astăzi la Timișoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de cultul respectiv și nu vroia să se evacueze, care, însă, anterior, a făcut declarații antiromânești la Budapesta și s-a aliat cu cercurile revizioniste ostile integrității României.[...] Acum reiese clar că de fapt aceasta a fost pretext, că a fost pregătit din timp de agențiile străine din străinătate și de cercurile antisocialiste și din Est și din Vest.[...] Am transmis cu cîteva minute înainte tovarășului Coman, care a sosit acuma cu alți generali la Timișoara, ordinul – toate trupele primesc imediat muniție de război, de front. Se somează, oricine nu se supune, se socotește stare de necesitate și se aplică legea! În Timișoara a fost atacat și sediul [comitetului județean de partid], nu s-a reacționat, s-a întors și obrazul celălalt, de parcă ar fi fost Iisus Hristos! Începînd de astăzi, toate unitățile Ministerului de Interne, inclusiv miliția, trupele de securitate, unitățile de grăniceri, vor purta armament de luptă, inclusiv gloanțe. Fără discuție! Cu respectarea regulamentelor și normelor legale, de somație, conform legilor, constituției. Dar oricine atacă un ofițer, un soldat, trebuie să primească riposta! Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de partid, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediată! Nici un fel de justificare! Umanismul nu înseamnă pactizare sau capitulare în față cu dușmanii! Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrității țării și socialismului. 07:56 Ion Coman: Vă raportez tovarășe Ceaușescu, capul a 3 coloane intră acum în Timișoara. Am trimes acești ofițeri acolo pentru a le întîmpina și a-i dirija în centrul orașului. Raportez încă o dată: Am ordonat să se tragă foc! 08:15 Nicolae Ceaușescu: Comandantul diviziei din Timișoara unde e? Tovarășe Coman, comandantul diviziei din Timișoara unde e? 08:26 Ion Coman: Raportez, comandantul diviziei este la divizie, tovarășe Ceaușescu! 08:40 Nicolae Ceaușescu: Imediat să vină la, împreună cu voi să fie la locul de comandă. Și locul de comandă este comitetul județean al partidului! Ăsta e punctul de comandă! 08:56 Radu Bălan: Am înțeles, tovarășe secretar general. 08:59 Nicolae Ceaușescu: Generalii care au mers cu tine unde sînt? Coman, generalii care au venit din București – șeful statului major [Ștefan Gușă], ministrul adjunct [Victor Atanasie Stănculescu] și ceilalți unde sînt? 09:14 Ion Coman: Vă raportez că acuma am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe șeful securității, pe șeful miliției, care sînt lîngă mine! Și organizăm așa cum ați ordonat! 09:28 Nicolae Ceaușescu: Te rog, acționezi în numele meu și preiei comanda și îmi raportezi din 15 în 15 minute cum se soluționează problemele! Toți îi chemi și le dai ordin să execute! Toate unitățile să iasă, să fie în centru și să pună ordine! S-a înțeles?”.

Cum arata cea mai frumoasa femeie din lume! Premiera, anul acesta! Castigatoarea Miss Universe este din...

Pagina 1 din 1