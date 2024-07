Social Grindeanu, pe urmele lui Ceaușescu. Un proiect din comunism, readus la viață







București. În timp ce șoferii din România suferă, cu Valea Oltului închisă, Podul Prieteniei blocat - aici vina aparține exclusiv bulgarilor, Autostrada A3 cu restricții, iar pasagerii CFR trăiesc un iad la fiecare drum cu trenul, Ministerul Transporturilor caută o cale de scăpare în navigație.

Proiectul Canalului Dunăre - București își are rădăcinile încă din perioada comunistă. Planurile lui Ceaușescu nu s-au concretizat până în prezent, însă autoritățile fac un pas în plus. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că studiul de fezabilitate ar putea fi încheiat până la finalul acestui an.

Studiul pentru Canalul Dunăre - București, gata până în decembrie

Ambițiosul proiect conturat în perioada comunistă rămâne în atenția autorităților. Cu toate că se fac pași mărunți în acest sens, revizuirea studiului de fezabilitate ar putea fi încheiată până la finalul anului în curs.

Față de perioada în care a fost inclus pe lista marilor investiții, implementarea presupune costuri mult mai mari.

Cheltuieli mari pentru statul român

În anul 2012, implementarea proiectului ajungea la costuri de 1,7 miliarde de euro. Conform ministrului Turismului, costurile s-au dublat până în prezent.

Revizuirea studiului de fezabilitate ar putea fi încheiată până în luna decembrie. După această etapă, proiectul intră în etapa aprobării indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, autoritățile vor demara și procedurile legate de expropriere, anunță ministrul Transporturilor.

„Din evaluarea costurilor este estimată o dublare a valorii investiției, având în vedere gradul ridicat de deteriorare a lucrărilor hidrotehnice efectuate până în prezent”, precizează ministrul Grindeanu.

Canalul Dunăre - București. Data la care vor fi reluate lucrările

Programul de investiții pentru intervalul 2021 – 2030 include finalizarea brațului Argeș. Ministrul Transporturilor nu a oferit detalii legate de perioada în care vor fi reluate lucrările în acest sens, arată Economica.net. Proiectul inițial cuprindea și construcția a șase centrale hidrotehnice. De altfel, costul total estimat în anul 2012 includea și echipamentele necesare pentru punerea în funcțiune a acestora.

Conform planurilor conturate încă de pe vremea lui Ceaușescu, 82,9 kilometri din râul Argeș urmau să intre în amenajare. De asemenea, vizați în acest sens erau și 30,4 kilometri din râul Dâmbovița.

După finalizarea lucrărilor, 73,2 kilometri de pe râul Argeș vor fi navigabili. Astfel, pe porțiunea amenajată vor putea naviga barje de aproximativ 2.000 de tone. Totodată, navele cu lungimi de până în 110 metri vor avea acces în zonele respective. Totuși, unele voci de pe scena politică susțin că proiectul nu ar fi eficient din punct de vedere economic.