Cea mai sigură Apocalipsă nu va ierta pe nimeni! Ziua în care Soarele va înghiți Pământul. Explicaţii complete ale specialiştilor

Dacă vă faceți griji cu privire la momentul în care soarele va muri, nu vă temeți. Acel moment este la miliarde de ani distanță.

Soarele oferă energie vieții de pe Pământ și, fără această stea, noi nu am fi aici. Dar chiar și stelele au o durată de viață limitată, iar într-o zi soarele nostru va muri. Totuși, nu trebuie să vă alarmați cu privire la această moarte solară prea curând. Ca toate stelele, soarele este alimentat de un motor de fuziune în plină desfășurare și mai are încă mult combustibil – aproximativ 5 miliarde de ani.

Soarele nu va trăi la infinit, când se va stinge

Stelele, precum soarele nostru, se formează atunci când un nor uriaș de gaz (în principal hidrogen și heliu) devine atât de mare încât se prăbușește sub propria greutate. Presiunea este atât de mare în centrul acestei mase de gaz care se prăbușește încât căldura atinge niveluri inimaginabile, cu temperaturi atât de ridicate încât atomii de hidrogen își pierd electronii.

Acei atomi de hidrogen goi fuzionează apoi în atomi de heliu, iar această reacție eliberează suficientă energie pentru a contracara presiunea intensă a gravitației care prăbușește norul de gaz. Lupta dintre gravitație și energia rezultată din reacțiile de fuziune alimentează soarele nostru și miliardele de alte stele din galaxia noastră și de dincolo de ea.

Dar în aproximativ 5 miliarde de ani, soarele va rămâne fără hidrogen. Steaua noastră se află în prezent în cea mai stabilă fază a ciclului său de viață și a fost așa încă de la formarea sistemului nostru solar, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani. Odată ce tot hidrogenul se va epuiza, soarele va ieși din această fază stabilă, conform space.com.

Fără hidrogen care să fuzioneze în miez, se va forma o coajă de hidrogen de fuziune în jurul nucleului plin de heliu, a scris astrofizicianul Jillian Scudder într-un articol pentru The Conversation(opens in new tab). Forțele gravitaționale vor prelua controlul, comprimând nucleul și permițând ca restul soarelui să se extindă.

Profeție bazată pe știință. Fizica și chimia nu pot fi contrazise

Steaua noastră va crește și va deveni mai mare decât ne putem imagina – atât de mare încât va înveli planetele interioare, inclusiv Pământul. Atunci, soarele va deveni o gigantă roșie, ceea ce va rămâne timp de aproximativ un miliard de ani.

Apoi, hidrogenul din nucleul exterior se va epuiza, lăsând o abundență de heliu. Acest element va fuziona apoi în elemente mai grele, cum ar fi oxigenul și carbonul, în reacții care nu emit atât de multă energie. Odată ce tot heliul va dispărea, forțele gravitaționale vor prelua controlul, iar soarele se va micșora și se va transforma într-o pitică albă. Tot materialul exterior se va disipa, lăsând în urmă o nebuloasă planetară.

Atunci când o stea moare, ea aruncă în spațiu o masă de gaz și praf – cunoscută sub numele de învelișul său. Învelișul poate reprezenta până la jumătate din masa stelei”, a declarat astronomul Albert Zijlstra de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie.

Astronomii estimează că Soarele mai are de trăit între 7 și 8 miliarde de ani înainte de a se stinge și de a muri. Într-un fel sau altul, este posibil ca omenirea să fi dispărut de mult până atunci.