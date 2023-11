Exclusiv. Cea mai mică casă de vacanță din România, în locul unui transformator electric

Tiny Tower T5 este cea mai mică casă de vacanță din România, o reconversie a unui fost transformator electric. Aceasta deja a primit două nominalizări anul acesta în cadrul Anualei de Arhitectură București 2023. Nimeni nu a crezut că se va putea face ceva dintr-o casă atât de mică, dar arhitecții LAMA au reușit.

Nominalizată la „Anuala de Arhitectură”

„Casa era de mult timp la vânzare, toată lumea o plăcea, nimeni nu înțelegea ce poți face cu ea. Nici noi la început. Din acest motiv, înainte de a ne hotăra efectiv să începem amenajarea, timp de un an am tot vizitat Turnulețul, așa îi zic oamenii din Sinaia, încercând să-i înțelegem spațiul și nevoile. Reconversia a fost făcută fără ideea participării la vreun concurs, noi am avut o temă, casa de vacanță care să funcționeze pt o familie de 4 persoane”, a spus una dintre persoane care a contribuit la ineditul proiect.

Cum a apărut Tiny Tower T5, cea mai mică casă de vacanță

Cei care au contribuit la reconversie au vrut să arate că arhitectura nu este despre metri pătrați, ci despre un sentiment pe care-l dezvolți, despre funcționalitate. Aceștia au declarat că nu închiriază casa, momentan, chiar dacă au primit multe sugestii.

„Au fost multe înscrieri și faptul că au fost alese doar 5 nominalizări și Tiny Tower a fost una dintre nominalizări pentru noi a fost o mare surpriză. O dovadă că arhitectura nu este despre metri pătrați ci mai degrabă despre un sentiment pe care-l dezvolți atunci când vezi ceva, despre funcționalitate”, a mai spus aceasta.

Casa a fost construită în 1924

Casa a fost construită în 1924 de arhitectul Duiliu Marcu, același arhitect care a construit și Guvernul României, Gara Băneasa și Gara din Sinaia. După anii ’90, acolo a funcționat un atelier de bijuterii, iar arhitecții consideră că această casă este o adevărată bijuterie.

Duiliu Marcu și-a propus să realizeze o clădire cu funcțiune industrială într-un context urban. Cei care s-au ocupat de reconversie au dorit să adapteze funcțiunea industrială la o funcțiune urbană.