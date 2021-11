Cea mai în vogă artistă din România a ajuns de urgență la spital! „Am zis gata, cancer, ce o fi ăsta” Care este starea ei de sănătate

Îndrăgită cântăreață refuză să se vaccineze împotriva COVID-19! Aceasta s-a infectat de două ori cu virusul păgubaș și a ajuns la medic după ce starea ei de sănătate s-a agravat.

Theo Rose a început să tușească și să simtă dureri în piept la scurt timp după ce s-a vindecat. Medicii au fost nevoiți să îi facă controale amănunțite.

„N-am nimic la plămâni. Am fost să-mi fac o radiografie, că m-am speriat că am tușit ieri de câteva ori și m-a durut în piept.

Am zis gata, cancer, ce o fi ăsta. Mi-am făcut o programare și am făcut radiografia și n-am nimic. Sunt puțin inflamați plămânii că am avut COVID recent, evident.”, a declarat artista.

Theo Rose, apariție controversată în văzul tuturor

La câteva săptămâni după vindecare, artista a participat la un eveniment monden. Aceasta a avut o apariție foarte controversată după ce a fost vazută fără lenjerie intimă.

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez.

Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs. N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose pe pagina ei de Instagram, potrivit RomaniaTV.

Internauții nu au trecut cu vederea apariția vedetei și au lăsat o serie de comentarii pe rețelele de socializare.

„Cam goală!„, a scris Constantin Enceanu la fotografia cântăreței, „Traiască familia ta de nu ești bombă”, „Am și eu o întrebare… Eșți reală sau păpușă?”, „Pune-ți chiloți pe tine, Theodora” au fost doar câteva dintre mesajele primite de artistă.