Ce vă așteaptă vara aceasta pe brațul Kassandra din Grecia. Turiștii atrag atenția asupra serviciilor oferite

Bratul Kassandra din Grecia, este una dintre locațiile preferate de români pentru că se poate ajunge cu mașina. Unitățile de cazare sunt de la 5 stele până la 2 margarete. Cu privire la hoteluri, cele mai bine cotate au și minusuri așa cum spun turiștii. Sani Beach, este hotelul cel mai bine cotat din localitatea cu același nume, de pe acest braț.

Cu toate acestea, turiștii atrag atenția asupra unor lucruri. ”Am stat la mijlocul lunii octombrie, care părea a fi prea târziu în sezon. Primire călduroasă din partea personalului amabil și câteva facilități grozave.

Brațul Kassandra, o vacanță cu surprize

Dar părea că distracția se termina deja. Nu s-a putut obține o excursie cu barca. Nu am putut rezerva la anumite restaurante, dar pe jumătate goale când am trecut pe lângă. Mesele incluse au fost medii, iar prețul băuturilor a făcut ca Londra să se simtă ieftină”. Următorul pe lista este Sani Club, un alt hotel care oferă toate facilitățile, piscină, mâncare, locuri de agrement.

Totuși din cele peste 2.000 de review-uri nu sunt toate pozitive. ”Problema a fost că au făcut un sondaj cu mine la 2/3 zile de la vacanță cu privire la modul în care mi-am evaluat experiența și am spus 70% fericit. Ei bine, ea, angajata, m-a urmărit zi de zi de ce am pus doar 70% - chiar a mers atât de departe încât a sunat la restaurantul la care am fost într-o seară.

”Nu se schimbau cearceafurile regulat”

O astfel de presiune a fost revoltătoare și foarte intruzivă”, a povestit un turist.” Un alt loc preferat de turiști este Porto Sani, din Kassandra, dar și acolo sunt ceva probleme. ”Solicitări către recepție care nu au fost rezolvate.

Nu se schimbau cearceafurile regulat, micul dejun în Artemis și unele servicii de restaurant sunt serios haotice. Se pare că există suficient personal, dar nu suficientă organizare”, a apreciat un turist.