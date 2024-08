EVZ Special Ce urmează pentru Republica Moldova? Un expert analizează șansele Maiei Sandu pentru a câștiga alegerile din toamnă. VIDEO







Astăzi a avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”. Invitatul a fost directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice și fost vicepremier pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Vladislav Kulminski. Podcastul a fost moderat și de această dată de către redactorul-șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana.

Cei doi au abordat subiectele actuale care se învârt în jurul politicilor din Republica Moldova, punând accent pe alegerile prezidențiale din toamnă, integrarea acesteia în UE, situația din Găgăuzia și Transnistria.

Alegeri și viitorul Republicii Moldova

Alegerile prezidențiale din Republica Moldova a fost unul dintre subiectele dezbătute pe larg în cadrul podcastului. Discuția s-a concentrat în special pe șansele reale pe care Maia Sandu le are de a fi realeasă, dar și despre principalii contracandidați ai ei. „Cred că șansele doamnei președinte de a câștiga aceste alegeri sunt foarte bune, din varii motive”, a menționat Vladislav Kulminski în debutul podcastului.

Invitatul a pus accentul pe contextul geopolitic în care țara vecină se află. „Republica Moldova se află la hotarul războiului dintre Rusia și Ucraina. Acest context geopolitic are un impact foarte serios asupra acestor alegeri. Toate alegerile în Republica Moldova, în general, sunt despre geopolitică. La noi stânga și dreapta este definită prin alegerea geopolitică. Stânga de obicei se înclină mai spre est, iar dreapta se înclină mai spre România și mai spre vest. Însă, de această dată alegerea va fi despre viitorul Republicii Moldova.”

Realizările Maiei Sandu

În cadrul podcastului, Vladislav Kulminski aduce în atenția publicului cele două realizări de mare importanță ale Maiei Sandu.

„Maia Sandu, practic, are două realizări foarte importante. Prima este că, în Republica Moldova, doamna președinte și Guvernul au reușit să păstreze pacea și stabilitatea. Să nu admită războiul în Republica Moldova. Cu toate că șansele ca războiul să treacă spre Republica Moldova, în primul an, au fost destul de mari. Am avut semnale foarte clare”, a subliniat directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice.

Un alt aspect esențial menționat de Vladislav Kulminski este ipoteza existenței unui alt președinte în locul Maiei Sandu în contextul războiului. „Dacă Republica Moldova ar fi avut un alt președinte, o altă guvernare, șansele că acest război s-ar fi întâmplat și în Republica Moldova ar fi fost foarte mari.”

A doua realizarea a Maiei Sandu este aceea că oferă cetățenilor din Republica Moldova un proiect de viitor foarte clar ce vizează Uniunea Europeană. „În primul rând, proiectul oferă statutul de țară candidat și în al doilea rând, începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă, practic, ieșirea din zona de influență a Federației Ruse definitivă. Aceste două realizări sunt foarte importante”, a declarat Vladislav Kulminski.

Contracandidații Maiei Sandu și cursa prezidențială

Un lucru ce pare cert este faptul că situația actuală este favorabilă Maiei Sandu. Faptul că sunt atât de mulți candidați la prezidențiale reprezintă un avantaj pentru ea.

„Cei doi contracandidați care se vor lupta între ei pentru ieșirea în turul al doilea cel mai probabil sunt Renato Usatîi și Alexandru Stoianoglo” a precizat Vladislav Kulminski.

„Domnul Dodon, care are al doilea cel mai înalt rating în politica Republicii Moldova, a anunțat că nu va candida. Domnul Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, și el a anunțat că nu va participa la aceste alegeri” a explicat invitatul.

Ediția integrală a podcastului „Esențial” poate fi vizionată AICI.