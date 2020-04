La Cupa Mondială din 1998, Adrian Ilie a avut evoluții de excepție cu naționala României. La acea vreme, românul era deja adulat în Spania, jucând pentru Valencia.

După turneul final din 1998, cel supranumit „Cobra” de antrenorul Claudio Ranieri a avut oferte din partea a două dintre cele mai mari cluburi de fotbal.

„Am avut oferte de la Real Madrid şi Manchester United, după Mondialul din 1998. Eram sub contract cu Valencia şi nu se gândeau să mă lase. Au spus că sunt netransferabil. Pedro Cortes, preşedintele care m-a adus şi care îmi este prieten și acum, mi-a spus să nu mă gândesc să plec că nu mă lasă. Nu regret că nu am plecat. Eram iubit acolo, echipa juca foarte bine şi nu puteam să schimb.

Aş semna contractul în continuare cu Valencia după cinci ani. Mi-a fost propus un contract pe doi ani. S-au purtat şi ciudat cu mine în ultimele trei meciuri. Mi-au tot propus să semnez prelungirea şi m-au lăsat în afara lotului când am câştigat titlul.

Aveam şi oferte din Italia, de la AC Milan. Fatih Terim era la Milan şi ziceam că poate plec pe San Siro, dar cred că acolo s-a rupt ceva. Trebuia să semnez cu Valencia, mergeam în sus pe linie. Mă simțeam OK fizic”, a dezvăluit Adrian Ilie, în emisiunea Replay, de la TVR.