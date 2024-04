Social Ce surprize mai puțin plăcute vă așteaptă în Mykonos. Turiștii povestesc experiențele lor din hotelurile de top







Turiștii avertizează că nici în hotelurile din Mykonos lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Drept urmare hotelurile care au primit cele mai multe recenzii pozitive și au și 5 stele se pare că au și părți negative. Primul dintre ele este Amazon Mykonos Resort and Spa. Acesta oferă de la piscină la servicii de Spa plus servicii all inclusiv pentru doritorii.

Cu toate acestea lucrurile nu par să fie în regulă pentru toată lumea. ”Nu este ceea ce ne așteptam. Am ales Amazon datorită recenziilor bune. Dar experiența nu a fost una bună bună. Deși am încercat să ne facem luna de miere acolo.

Turiștii se plâng de modul în care au fost tratați

Când am ajuns recepționerul ne-a spus că vom avea un upgrade doar pentru primele 2 zile ca și cadou pentru luna de miere. Am spus că nu vrem să ne schimbăm camerele în timpul șederii, dar el a spus că au decis pentru noi. Este clar că au închiriat camera noastră la suprapreț. A doua camera nu era ca în poze și noi am pierdut”, a explicat o turistă.

Nici Hotel Boutique Palladium din Mykonos, următorul de pe listă nu pare să fie doar lapte și miere. Asta deși este un hotel de 5 stele cu servicii pe care le laudă. ”Hotelul a fost ok, dar nu la fel de bun ca alte hoteluri de 5 stele. Este mai mult ca un hotel de 3/4 stele. Personalul a fost foarte drăguț, dar toate celelalte lucruri au fost doar medii. Bufetul de mic dejun ar fi putut avea mai multe selecții. Curățenia ar fi putut fi făcută cu mai multă atenție.

Curățenia nu a fost un punct forte

Gelurile de duș nu era înlocuite și nici alte produse gratuite de la baie”, a explicat un turist. Hotelul Andronikos tot de 5 stele pare să aibă și el defecte. Aici turiștii au exprimat alte tipuri de nemulțumiri. ”Dușul era mic și camera era destul de mică de fapt. Așa că ne-au upgradat. A doua cameră era mai bună.

Când ne-am mutat de camere, am lăsat în dulap o rochie frumoasă care a dispărut ca prin minune când s-au întors să o verifice. Recepția a insistat că nu pierd niciodată nimic și trebuie să fie undeva în bagajele noastre, nu a fost și nici nu am mai găsit-o.