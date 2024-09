Social Ce sunt micronutrienții și care e nivelul optim







Potrivit unui nou studiu, miliarde de oameni din întreaga lume consumă niveluri inadecvate din micronutrienții esențiali pentru sănătatea umană.

Care sunt micrornutrienții esențiali

Un nou studiu realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health, UC Santa Barbara (UCSB) și Global Alliance for Improved Nutrition a constatat că mai mult de jumătate din populația lumii duce lipsă de micronutrienți esențiali precum calciu, fier și vitaminele C și E. Este primul studiu care evaluează subconsumul global de 15 micronutrienți esențiali pentru sănătatea umană.

Deficiențele de micronutrienți reprezintă unul dintre cele mai frecvente tipuri de malnutriție la nivel mondial și pot cauza complicații ale sarcinii, orbire și predispoziție la boli infecțioase. Cercetările anterioare au evaluat cantitățile de micronutrienți disponibile și ingerate de oameni. Acest studiu investighează dacă aceste aporturi îndeplinesc cerințele de sănătate și examinează deficiențele la bărbați și femei de-a lungul vieții lor.

„Studiul nostru este un mare pas înainte”, a declarat Chris Free, profesor de cercetare la UCSB și coautor. „Nu numai pentru că este primul care estimează aporturile inadecvate de micronutrienți pentru 34 de grupe de vârstă-sex în aproape toate țările, ci și pentru că face aceste metode și rezultate ușor accesibile cercetătorilor și practicienilor.”

Majoritatea micronutrienților, subconsumați

Cercetătorii au comparat cerințele nutriționale și aportul în 185 de națiuni utilizând date din Global Dietary Database, Banca Mondială și chestionarele de reamintire a regimului alimentar din 31 de țări. Ei au făcut publice aceste date și codul de analiză. Ei au separat bărbații și femeile în 17 grupe de vârstă: de la zero la 80 în cinci ani și 80+. Au fost testate calciul, iodul, fierul, riboflavina, folatul, zincul, magneziul, seleniul, tiamina, niacina, vitaminele A, B6, B12, C și E.

Majoritatea micronutrienților au fost subconsumați. Iodul (deficit de 68%), vitamina E (67%), calciul (66%) și fierul (65%) au fost semnificativ subconsumate la nivel mondial. Peste jumătate dintre adulți nu aveau suficientă riboflavină, folat, vitaminele C și B6 și folat. Niacina a fost cea mai apropiată de adecvare, cu 22% din populația globală deficitară, urmată de tiamină (30%) și seleniu (37%).

Femeile aveau deficiențe mai mari de iod, vitamina B12, fier și seleniu decât bărbații din aceeași țară și din aceleași grupe de vârstă. Bărbații au consumat mai puțin calciu, niacină, tiamină, zinc, magneziu și vitaminele A, C și B6 decât femeile.

Cum poți să-ți calculezi micronutrienții

În timp ce modelele de inadecvare a micronutrienților se bazau mai clar pe sex, cercetătorii au constatat, de asemenea, că băieții și femeile cu vârste cuprinse între 10 și 30 de ani aveau un aport inadecvat de calciu, în special în Asia de Sud și de Est și în Africa Subsahariană. Aportul de calciu a fost slab în America de Nord, Europa și Asia Centrală.

„Aceste rezultate sunt alarmante”, a declarat Ty Beal, specialist tehnic principal GAIN. „În toate zonele și nivelurile de venit, majoritatea oamenilor - chiar mai mulți decât se credea - nu primesc suficient din mulți micronutrienți cheie. Aceste lacune dăunează sănătății și potențialului global.”

„Ne confruntăm cu o provocare uriașă de sănătate publică, dar practicienii și factorii de decizie pot identifica cele mai eficiente intervenții dietetice și le pot direcționa către cei mai vulnerabili”, a declarat autorul principal Christopher Golden, profesor asociat de nutriție și sănătate planetară la Harvard Chan School.

Lipsa de date, în special cu privire la aportul nutrițional global, ar fi putut limita concluziile cercetătorilor. Fostul doctorand și cercetător postdoctoral Simone Passarelli a condus studiul împreună cu Christopher Golden, potrivit MedicalExpress.