Ce spune tatăl lui Mirel Dragomir, ucigașul studentei de la Medicină: „Suntem terorizați”

Andreea, o studentă în primul an la Facultatea de Medicină din Timișoara, a fost ucisă la vârsta de 21 de ani de Mirel Dragomir, un tânăr de 23 de ani, care era student la Facultatea de Teologie și Medicină, și care era obsedat de tânără.

Tatăl lui Mirel Dragomir a decis să își exprime opinia și să facă primele declarații despre cazul care a cutremurat întreaga țară. Bărbatul își împărtășește părerea despre gestul cumplit comis de fiul său, Mirel Dragomir, care a ucis-o cu sânge rece pe iubita sa, Andreea, atunci când aceasta a dorit să îl părăsească.

A trecut aproape o săptămână de la tragicul incident în care Mirel Dragomir, student la Medicină și Teologie, a comis o crimă îngrozitoare. Astăzi, familia lui Andreea a plâns într-un ultim omagiu adus fiicei lor, în urma unei pierderi devastatoare, singura lor fiică, pe care o iubeau necondiționat.

Într-o manifestare de furie și gelozie, individul a utilizat două cuțite pentru a-i aplica zeci de lovituri tinerei. În aceeași zi, el a fost vizitat de părinți și de sora sa în penitenciar, însă mama sa nu și-a găsit puterea să-l confrunte, preferând să se roage în capela din curtea IPJ Timiș.

În plus, prezentă la IPJ Timiș pentru a-și vizita fratele, sora lui Mirel a împărtășit detalii despre momentele terifiante prin care a trecut atunci când a găsit-o pe Andreea fără suflare, mutilată de propriul său frate, în apartamentul din Timișoara.

În ziua crimei, Andreea vorbise cu tatăl ei la telefon și îl anunțase că vine acasă. Cum ulterior, tânăra nu a mai răspuns la telefon, tatăl ei a intrat în panică și a decis să plece la Timișoara. Presimțise că fiica lui nu mai este în viață.

Ucigașul, Mirel Dragomir le-a declarat anchetatorilor că ar fi avut o relație cu Andreea încă din luna octombrie a anului trecut, fapt contrazis de tatăl fetei, care spunea că aceasta intenționa să îi refuze avansurile și că probabil, refuzul a declanșat tragedia.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul pin”, se arată în declarația lui Mirel din Rechizitoriul procurorilor, conform Antena Stars.